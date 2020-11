Ja, die Xbox Series X/S unterstützt 1440p & so funktioniert's

In den vergangenen Jahren gab es vor allem im Bereich für PC-Monitore immer mehr Bildschirme mit einer Auflösung von 1440p. Wer jetzt die Next Gen-Konsolen auf so einem betreiben möchte, für den ist eine entsprechende Option für eine native Ausgabe wichtig. Nachdem Sony bestätigt hat, dass das auf der PS5 nicht der Fall sein wird, können wir bei der Xbox Series X/S Entwarnung geben. Auf Microsofts Konsole ist es ganz einfach möglich, die gewünschte Auflösung auszuwählen.

So stellt ihr auf der Xbox Series X/S die Auflösung ein

Geht dafür auf eurer Konsole in die Einstellungen. Diese erreicht ihr, indem ihr auf die Xbox-Taste drückt und dann mit den Schultertasten komplett nach rechts navigiert. Unter diesem Punkt könnt ihr dann in die Einstellungen gehen.

Dort wählt ihr den Reiter Allgemein und dann TV- und Anzeigeoption aus. In diesem Menü ist dann direkt der erste Menüpunkt die Anzeigeneinstellung. Dort könnt ihr per Drop-Down-Menü die gewünschte Auflösung auswählen.

Diese Auflösungen könnt ihr hier einstellen:

4K

1440p

1080p

720p

Warum ist 1440p so wichtig? Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht gerade für Besitzer mit einem alten Full HD- oder einem 4K-Fernseher als unnötige Option. Aber viele haben neben ihrem PC auch direkt die Konsole stehen und nutzen auf dem gleichen Monitor eben auch ihre Xbox oder PlayStation.

Im PC-Gaming ist ein 1440p-Bildschirm viel verbreiteter und somit eine vertane Chance seitens Sony, das nicht anzubieten. GamePro-Redakteur Tobias Veltin hat dazu ebenfalls eine eindeutige Meinung:

60 3 Mehr zum Thema Die PS5 braucht unbedingt eine 1440p-Option, aus mehreren Gründen

Die Xbox Series X/S im Test

Endlich ist das große Embargo geplatzt und wir dürfen euch alles zur Xbox Series X/S verraten. Alle unsere Artikel dazu in der Übersicht:

Falls ihr noch einmal allgemein mehr über die Xbox Series-Konsolen wissen wollt, dann schaut einfach in unsere große Zusammenfassung hier auf GamePro.de.

Werdet ihr die Xbox Series X/S in 1440p benutzen?