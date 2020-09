Xbox Series X/S - Diese Anschlüsse findet ihr an den Konsolen

Am 10. November 2020 bringt Microsoft gleich zwei Next-Gen-Konsolen auf den Markt, nämlich die Xbox Series X und die Xbox Series S. Beide Konsolen sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, sämtliche Unterschiede findet ihr in unserem Vergleichsartikel Xbox Series X vs. Xbox Series S.

Und auch wenn sich die beiden Systeme optisch deutlich voneinander unterscheiden, haben sie auch etliche Gemeinsamkeiten. Und dazu gehört unter anderem die Anzahl und Verteilung der Anschlüsse, über die man unter anderem Peripheriegeräte an die Konsolen anschließt, oder eine Verbindung zu einem TV-Gerät aufbaut.

Identische Portverteilung bei Xbox Series X und S

Beide Konsolenmodelle haben die gleichen Anschlüsse, allerdings sind sie je nach Modell unterschiedlich angeordnet.

1x HDMI-Out

3x USB

1x Storage Expansion

1x Ethernet

1x Strom

Bis auf einen USB-Anschluss befinden sich sämtliche Ports auf den Rückseiten der Konsolen.

Der verbaute HDMI-Anschluss bietet den 2.1-Standard und ermöglicht damit unter anderem Auflösungen von bis zu 8K und Framerates bis zu 120 Bilder/Sekunde. Alle weiteren Vorzüge könnt ihr in unserem Special nachlesen:

Speichererweiterung möglich, Anschluss mit Optical-Kabel nicht

Beide Series-Modelle können mit einem proprietären 1 TB-Speichermedium über den "Storage Expansion"-Slot erweitert werden, der dieselbe Geschwindigkeit wie die interne SSD liefert. Außerdem lassen sich USB 3.1-Festplatten an die Konsolen anschließen, um darauf unter anderem abwärtskompatible Xbox 360- und Xbox Original-Spiele zu speichern.

Dagegen verzichten die Konsolen auf einen optischen Audioanschluss, der unter anderem dazu dienen kann, hochwertige Headsets an die Konsole anzuschließen. Laut Xbox-Chef Phil Spencer wird dieser Anschluss mittlerweile nur noch von einem geringen Teil der Spieler*innen genutzt, weswegen Microsoft diesen Port am ehesten wegrationalisieren konnte.

