Im November letzten Jahres legten Xbox Series X und Xbox Series S den erfolgreichsten Launch der bisherigen Xbox-Geschichte hin, dank dem Ende letzten Jahres auch erstmals die 5-Milliarden Dollar-Umsatzgrenze im Gaming-Bereich geknackt werden konnte. Doch dieser Erfolg hat auch seine Schattenseiten, wenn man es denn so bezeichnen will.

Denn mehr oder weniger seit dem Launch der Konsole plagen sich viele Spieler*innen mit der argen Lieferknappheit von Xbox Series X/S, ähnlich wie die PlayStation 5 sind die neuen Konsolen kaum bis gar nicht zu bekommen. Zwar gibt es insbesondere von der Xbox Series S immer mal wieder kleine Kontingente, diese halten aber immer nur kurze Zeit.

Wann wird sich diese Situation bessern? In den nächsten Monaten jedenfalls nicht. Das zumindest sagte Microsofts Head of Investor Relations, Mike Spencer, im Gespräch mit der New York Times. Laut ihm habe Microsoft jede einzelne verfügbare Xbox-Konsole im letzten Quartal verkauft. Und die Lieferknappheit werde weiter andauern, nämlich bis mindestens Juni, so Spencer.

Wer eine Konsole will, muss sich weiterhin gedulden

Damit bestätigt der Microsoft-Mitarbeiter frühere Prognosen des Unternehmens, nach denen die Lieferbarkeit der Next Gen-Xboxen bis mindestens 2021 eingeschränkt sein wird. Trübe Aussichten also für alle, die aktuell darauf hoffen, eine Xbox-Konsole ergattern zu können.

Wollt ihr auf dem Laufenden bleiben, wann und wo die Xbox Series X/S verfügbar sind, solltet ihr auf unserer Deals-Seite vorbeischauen:

Die Xbox Series X und Xbox Series S erschienen im November 2020. Während die Series X das Flaggschiff der aktuellen Xbox-Generation, kommt die Xbox Series S in etwas abgespecktem Gewand daher - sowohl äußerlich, als auch von den technischen Rahmendaten. Alle wichtigen Infos zur Konsole könnt ihr unserem Test zu Xbox Series X und Test zur Xbox Series S entnehmen.