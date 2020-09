Xbox Series X/S kommen mit Dolby-Feature, das keine Konsole bisher hatte

Mittlerweile ist gefühlt alles zur Xbox Series X und Xbox Series S bekannt aber doch gibt es immer wieder noch neue Informationen. Jetzt hat sich der Hersteller Dolby, bekannt für Audio-Konfigurationen, dazu geäußert, dass auch sie die neuen Xboxen unterstützen werden.

Dolby Vision zum ersten Mal im Gaming

Auf der Webseite von Dolby gibt es eine eigene Unterkategorie für alles rund ums Gaming. Dort wird auch groß die Xbox Series X und Xbox Series S beworben. Die beiden Konsolen werden zum ersten Mal sowohl Dolby Atmos als auch Dolby Vision speziell in Videospielen ermöglichen. Bei der Xbox One gab es die beiden Features auch schon aber nur Atmos war auch im Gaming möglich. Das wird sich jetzt mit der Next Gen ändern.

Was ist Dolby Atmos? Hinter dieser Audio-Technologie steckt eine Weiterentwicklung des Surround Sounds. Statt euch gezielt aus Himmels-Richtungen den Sound abzuspielen, soll mit Atmos ein dreidimensionaler Raum um euch entstehen. So soll es für Spieler*innen möglich sein, den Ursprung des Sounds genau bestimmen zu können. Egal aus welcher Richtung und Höhe dieser kam.

Im Gaming ist Atmos bereits möglich, weshalb es schon einige Spiele gibt, die es unterstützen. Im Folgenden eine kleine Auswahl dieser:

Was ist Dolby Vision? Dahinter verbirgt sich eine neue Art, um die visuelle Erfahrung noch einmal zu verbessern. So soll nicht nur HDR verbessert sein, sondern auch die Helligkeit, Kontrast und Tiefe des Bilds angepasst werden. Gerade auch im Schwarz-Bereich soll es noch kräftigere Unterschiede bieten, als bisher möglich war.

Dolby Vision wird frühestens 2021 im Gaming aufschlagen und bisher gibt es noch keine bestätigten Spiele.

Hardware-Voraussetzung: Um beide Funktionen auf der Xbox Series X/S zu nutzen, müsst ihr auch die richtige Hardware nutzen. Nicht jeder Fernseher unterstützt Dolby Vision und nicht jede Anlage Dolby Atmos. Aber ihr könnt, wenn ihr euch die passende Software auf der Xbox kauft, Dolby Atmos mit Standard-Kopfhörern verwenden. Jedoch gibt es auch dafür spezielle Hardware, die Atmos noch besser machen soll.

Nutzt ihr bereits jetzt Dolby Atmos? Sind das und Dolby Vision für euch Features, die ihr auf der PS5 vermissen werdet?