Xbox Series X/S: Mit Dolby Vision Gaming sehen eure Xbox-Spiele ab sofort noch besser aus

Seit 2017 arbeiten Xbox und Dolby eng miteinander zusammen. Rund ein Jahr später wurden die aktuellen Xbox-Konsolen mit Dolby Atmos ausgestattet, um ein noch besseres Klangerlebnis zu liefern. Wie die beiden Unternehmen jetzt bekannt gaben, folgt ab sofort das Dolby Vision-Feature, das bislang nur bei Filmen und anderen Streaming-Angeboten zum Einsatz kam.

Dolby Vision ab sofort für Xbox Series X/S

Demnach kann jeder von euch, der einen Dolby Vision-fähigen Fernseher besitzt, das Feature nutzen. Die Entwickler*innen von Spielen können selbst entscheiden, ob sie das Feature nutzen, indem sie auf die integrierten Funktionen der Xbox Series X/S zurückgreifen oder die Technologie selbst direkt in die Engine des zu entwickelnden Spiels implementieren.

Was kann Dolby Vision? Das Feature verbessert den Detailgrad, die Farbgebung und den Kontrast des Bildes. Mit einigen Gameplay-Szenen aus Gears 5 könnt ihr in einem Vergleichsvideo feststellen, was Dolby Vision im Vergleich zum Standard HDR-Modus kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Spiele werden unterstützt? Momentan unterstützen 10 Spiele Dolby Vision, doch innerhalb kürzester Zeit soll das Repertoire auf 100 Spiele erweitert werden. Folgende Spiele könnt ihr aktuell mit Dolby Vision zocken:

Psychonauts 2

Marvel’s Guardiands of the Galaxy

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

DIRT 5

F1 2021

Gears 5

Immortals Fenyx Rising

Metro Exodus

Microsoft Flight Simulator

Das sind die Voraussetzungen für Dolby Vision

Was brauche ich dafür? Alles, was ihr hierzu benötigt, ist ein Dolby Vision-fähiger Fernseher. Im Anschluss müsst ihr die Next-Gen-Gaming-Einstellungen des Fernsehers aktivieren, um von Dolby Vision zu profitieren. Bei allen anderen TV-Geräten könnte es zu Latenz-Problemen kommen, deshalb solltet ihr den Hersteller kontaktieren und nachfragen, ob ein Firmware-Update zur Verringerung der Latenz verfügbar ist.

Weitere coole Features, die die Xbox Series X/S-Konsolen seit dem Release erhalten haben, findet ihr auf GamePro:

Wie kann ich überprüfen, ob mein TV Dolby Vision unterstützt? Klickt ihr durch folgende Menüpunkte, nachdem ihr die Xbox-Taste gedrückt habt, um zu erfahren, ob euer TV-Gerät das Feature unterstützt:

Einstellungen

Allgemein

TV- und Anzeigeoptionen

4K TV-Details

Solltet ihr Dolby Vision nutzen können, müsst ihr unter den TV- und Anzeigeoptionen auf „Videomodi“ und „Dolby Vision für Spiele“ klicken, um das Feature zu aktivieren.

Wie findet ihr das Dolby Vision-Bild im Vergleich zum Standard HDR-Modus?