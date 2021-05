Xbox One & Series X/S: Party Chat baut Barrieren dank neuer Sprachtranskription ab

Xbox Insider können ab sofort eine neue Funktion testen, die mehr Barrierefreiheit für den Xbox Party Chat ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein Feature, das für einige Spiele schon verfügbar ist und das Leben vieler Spieler und Spielerinnern erleichtern wird.

Sprachtranskription im Insider-Programm

Was ist die neue Funktion? Ab sofort ist es Xbox Insidern möglich, das Gesprochene im Xbox Party Chat in Text umzuwandeln. Der Text wird dann in einer Textbox innerhalb des Spiels eingeblendet, was unter anderem Menschen mit Hörproblemen das Spielen erleichtert.

Es geht auch umgekehrt: Es ist außerdem möglich, getippte Wörter im Chat vom Programm vorlesen zu lassen. Das hilft laut Microsoft vor allem Personen mit Hör- oder Spracheinschränkungen oder bei Problemen mit dem Mikrofon. Dabei soll je nach Sprache eine Auswahl an künstlichen Stimmen zur Verfügung stehen.

Wo finde ich diese Funktion? Falls ihr Teil des Xbox Insider-Programms seid, müsst ihr zu dem Menüpunkt gelangen, bei dem ihr auch die Sprachtranskription für Xbox-Spiele ein- und ausstellen könnt. Hierfür müsst ihr die folgenden Punkte befolgen:

Geht in die Einstellungen Wählt die Erleichterte Bedienung Statt der Spieletranskription wählt ihr nun die Party Chat Optionen Setzt ein Häkchen bei den Funktionen, die ihr nutzen wollt

Als Xbox Insider früher Zugriff zum neuen Feature bekommen

Leider steht noch nicht fest, wann die Funktion für alle Xbox-Nutzer:innen ausgerollt wird. Falls ihr Teil des Xbox Insider-Programms werden und die Funktion vorab selbst testen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr dafür die Anwendung "Xbox Insidet-Paket" im Store herunterladet.

Microsoft hat Barrierefreiheit im Blick

Die Sprachtranskription ist nur ein Teil davon, wie Microsoft die Xbox und alle Spiele darauf zugänglicher machen will. Das Unternehmen hat beispielsweise ein barrierefreies Gamepad entwickelt und besitzt extra Xbox Accessibility Guidelines. Entwickler bekommen außerdem durch ein Programm Hilfe, um ihre Spiele barrierefreier zu gestalten.