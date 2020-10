Xbox Series X/S: Microsoft scheint große Launch-Events vorzubereiten

Microsoft plant irgendwas für den 9. November 2020, also genau einen Tag vor dem Launch der Xbox Series X/S. Zumindest in Australien, Neuseeland und Mexiko, denn die zugehörigen Twitter-Accounts kündigten eine "besondere Feier" an. Was Microsoft genau vor hat, lässt sich noch nicht sicher sagen, aber es dürften besonderes Launch-Events zur Xbox Series X/S sein, die vielleicht auch mit neuen Ankündigungen verbunden sind.

Große Release-Feiern zum Start der Xbox Series X/S

Zum Launch der Xbox Series X/S wird es allem Anschein nach Veranstaltungen geben, die am 9. November weltweit den Start um Mitternacht feiern sollen. Laut IGN soll es sich dabei um Events handeln, die "100% sozial distanziert und virtuell" sind.

Bisher finden sich dazu auf den offiziellen Xbox-Twitter-Accounts von Australien/Neuseeland und Mexiko Ankündigungen. Während Xbox Mexiko von einer "besonderen Feier" spricht, postete das Team von Xbox ANZ den Termin zusammen mit einem Video, dass eine Aussicht über den Lake Wakatipu zeigt:

Die Twitter-Accounts von Xbox (USA), Xbox UK und Xbox DACH haben dagegen nichts derartiges verkündet. Das könnte sich allerdings noch ändern. Oder aber die Events sollen gar keinen internationalem Zweck dienen, sondern sind mehr auf die einzelnen Länder und ihre Märkte zugeschnitten, weshalb nur in einigen Ländern etwas geplant ist.

Plant Neuseeland wieder ein besondere Präsentation? Neuseeland könnte hier allerdings wieder etwas besonderes vorhaben. Aufgrund der Zeitzone ist es meist das erste Land, in dem neue Konsolen und Spiele erscheinen. Diesen Vorsprung nutze das Xbox ANZ-Team bereits zum Launch der Xbox One aus. Die erste Konsole wurde damals in einem Aquarium in Auckland zwischen Haien feierlich übergeben. Vielleicht wird es dieses Mal wieder eine solch besondere Präsentation geben, die vielleicht auch was mit dem Lake Wakatipu zu tun hat?

Die Xbox Series X/S erscheint weltweit am 10. November 2020. Und auch wenn die Konsolen noch nicht einmal veröffentlicht wurden, denkt Microsoft schon weiter:

