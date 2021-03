Xbox Series X/S: Neue Hinweise auf baldiges Event zum Bethesda-Deal

Seit den vergangenen Tagen gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass der Zenimax Media-Kauf durch Microsoft endgültig in trockenen Tüchern ist, nachdem noch diverse Regulierungsbehörden ihr Okay für die Übernahme geben mussten. Nun sieht alles danach aus, als würde Publisher Bethesda endgültig fester Bestandteil der Microsoft- und damit auch Xbox-Familie.

Doch was bedeutet das genau für die nähere Zukunft? Genau darüber will Microsoft offenbar schon bald in einem separaten Event informieren. Diese Aussage kommt von Jeff Grubb, Journalist bei GamesBeat, der sich nun erneut zu so einem möglichen Event äußerte. Grubb sei "sehr sicher", dass der angesprochene Microsoft/Betheda-Talk stattfinden werde. Themen sei unter anderem, was der Kauf nun bedeute, damit einher gehen würden auch Ankündigungen für den Game Pass.

Damit verdichten sich die Hinweise auf ein baldiges "Bethesda-Event", das womöglich sogar noch im März stattfinden könnte. Schon Ende Februar hatte Jeff Grubb auf eine solche Veranstaltung verwiesen und in Aussicht gestellt, dass Microsoft über den Bethesda-Kauf sprechen würde, sobald dieser finalisiert sei.

Der Bethesda-Deal spült etliche wichtige Marken in die Xbox-Familie

Was tatsächlich genau auf einem solchen Event bekannt gegeben wird, lässt sich nur mutmaßen. Fest steht allerdings, dass die Xbox durch die Übernahme nun einige illustre Marken in ihren Reihen begrüßen kann, darunter unter anderem Doom oder The Elder Scrolls. Viele Fans stellen sich aktuell die Frage, ob diese Serien zukünftig sogar exklusiv auf den Xbox-Konsolen und dem PC erscheinen könnten. Die Antwort auf diese Frage hat sich Microsoft aber bislang offen gelassen.

Ziemlich gesetzt dürfte sein, dass in der näheren Zukunft einige Bethesda-Klassiker und auch Titel aus der jüngeren Vergangenheit ihren Weg in den Game Pass finden werden. Einen Vorgeschmack hatte es schon in den letzten Monaten gegeben, als unter anderem Doom Eternal und The Elder Scrolls 5: Skyrim in den Spieleservice aufgenommen wurden.

Was glaubt ihr? Wird es ein dediziertes Event zur Übernahme geben?