Xbox: Microsofts Bethesda-Deal nun offenbar endgültig in trockenen Tüchern

Vor einem halben Jahr schlug die Nachricht, dass Microsoft ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Publisher Bethesda, kaufen würde, wie eine Bombe ein. 7,5 Milliarden Dollar werde die gigantische Übernahme kosten. Doch der Deal war zu dem Zeitpunkt noch nicht finalisiert, schließlich benötigt ein solcher Koloss-Zusammenschluss noch vile Papierkram sowie das OK diverser Regulierungsbehörden und -aufsichten.

Und das scheint nun gegeben worden zu sein und wie es scheint, ist der Microsoft-Bethesda-Deal nun endgültig in trockenen Tüchern. Das geht aus einem Eintrag auf der Webseite der US-Investmentgesellschaft Providence Equity hervor. Dort steht beim Eintrag ZeniMax Media der Status "Realized".

Hintergrund und Erklärung: Providence Equity war der bisherige größte Anteilseigner an ZeniMax Media und damit auch Bethesda. Die einzelnen Beteiligungen sind auf der Seite als Investments aufgeführt und können den Status "Active" (noch im Besitz) oder eben "Realized" haben. Realized bedeutet dabei, dass der Anteilseigener die Anteile für einen höheren Preis verkauft hat, als sie ursprünglich gekostet haben.

Oder, um es kurz zu machen: Der Eintrag bedeutet grundsätzlich, dass der Deal abgeschlossen ist.

Zuletzt gab es noch Bedenken

In den letzten Wochen war durch diverse Schlagzeilen noch einmal deutlich geworden, dass die Übernahme noch nicht von allen Seiten abgesegnet sei. Eine Anwaltskanzlei wollte den Deal unter anderem mit einer Sammelklage verzögern, außerdem wurde im Februar, dass die EU-Kartellbehörde der Übernahme noch zustimmen müsse.

10 0 Mehr zum Thema Microsoft: Entscheidung über Bethesda-Kauf liegt jetzt bei der EU

Letzteres ist nun offenbar erfolgt, auch wenn der Zusammenschluss bislang noch nicht von der EU bestätigt worden ist. Möglicherweise wird das aber in den nächsten Tagen passieren.

März-Event für genauer Vorstellung?

Mit dem finalen Abschluss im Rücken könnte Microsoft möglicherweise in der nächsten Zeit dann auch ganz offiziell vorstellen, was die Pläne mit den zahlreichen Neuzugängen im Xbox-Portfolio sind. Zuletzt war über ein mögliches Event im März spekuliert worden, Journalist Jeff Grubb von Gamesbeat hatte bereits in Aussicht gestellt, dass Microsoft nach der Übernahme "im großen Stil" darüber reden werde. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob das auch wirklich so kommt.

Was glaubt ihr - welche Betheda-Spiele werden wir zukünftig exklusiv auf Xbox sehen?