Xbox Series X/S: Uhrzeit für Vorbestellungen in Deutschland bekannt

Launch-Käufer der Xbox Series X oder Xbox Series S wissen ja bereits seit letzter Woche, dass die Vorbestellungen beider Konsolen am 22. September starten wird. Um wirklich beim Startschuss dabei zu sein, gibt es jetzt die Uhrzeit wann die Vorbestellungen möglich sein werden.

Vorbestellungen für Xbox Series X/S starten morgens

Auf Twitter hat Maxi Gräff, ihres Zeichens Marketing Communications und Social Lead bei Xbox DACH bekannt gegeben, bei welchen Händlern eine Vorbestellung am 22. September zur Verfügung stehen wird.

Stellt eure Wecker: Demnach werden die Vorbestellungen an dem kommenden Dienstag um 9 Uhr örtlicher Zeit starten. Ihr werdet also direkt morgens die Konsolen bestellen können. Ab dem Zeitpunkt wird es dann bei allen Händlern im deutschsprachigen Raum möglich sein, eine Konsole vorzubestellen. Das gilt also für Deutschland, Österreich und Schweiz. zumindest für UK neben dem eigenen Store noch Amazon und eine örtliche Ketten, wie GAME oder Argos.

Was zum Launch der Konsolen hierzulande noch nicht möglich sein wird, ist die Finanzierung über Xbox All Access. Was es genau damit auf sich hat und wie es funktioniert, lest ihr hier:

Somit können jetzt die Wecker gestellt und die morgendlichen Meetings vorsorglich abgesagt werden. Wie es bei der Konkurrenz Sony und deren PlayStation 5 aussieht, ist noch nicht ganz bekannt. Doch das kann sich heute Abend ändern, denn dann startet der PS5 Showcase. Alle Infos zum Stream haben wir für euch zusammengefasst.

Werdet ihr die Xbox Series X oder Xbox Series S vorbestellen? Macht ihr eure Vorbestellungen online oder bei einem Händler eures Vertrauens vor Ort?