Alle Spiele aus dem Xbox-Showcase, die auch für PS4/PS5 erscheinen

Beim Xbox Showcase gab es auch einige Spiele zu sehen, die ebenfalls für PS4 oder PS5 kommen, darunter Doom: The Dark Ages.

Beim großen Xbox Showcase im Juni 2024 gab es jede Menge Ankündigungen zu neuen und bekannten Spielen, die demnächst für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Allerdings sind gar nicht alle dieser Releases exklusiv, einige der gezeigten Titel sind nämlich auch für PS4 oder PS5 bereits bestätigt.

Alle Spiele des Xbox Showcases, die auch für PlayStation bestätigt sind

Insgesamt 30 Spiele gab es beim Xbox Showcase zu sehen. Eine Übersicht über alle Titel und Ankündigungen bekommt ihr hier:

Unter den (Neu-)Ankündigungen gibt es aber auch eine Menge Spiele, die gar nicht konsolenexklusiv für Xbox sind, sondern auch auf PlayStation erscheinen werden. Bei einigen der Titel wie Assassin's Creed: Shadows wussten wir das natürlich bereits, wir führen sie hier der Vollständigkeit halber trotzdem noch einmal auf.

Diese 15 Spiele aus dem Showcase werden alle auch auf PlayStation kommen:

Assassin's Creed: Shadows

Atomfall

Call of Duty Black Ops 6

Clair Obscur: Expedition 33

Diablo 4-DLC: Vessel of Hatred

Doom: The Dark Ages

Dragon Age: The Veilguard

Fallout 76-Erweiterung Skyline Valley

Flintlock: The Siege of Dawn

Life is Strange: Double Exposure

Mecha Break

Metal Gear Solid Alpha

Sea of Thieves: Season 13

The Elder Scrolls Online-Erweiterung: Gold Road

Wuchang: Fallen Feathers

Besonders überraschend dürfte hier für viele Doom: The Dark Ages sein, immerhin kommt der neue Ableger mit Mittelalter-Setting von id Software und Bethesda, die zu den First Party-Studios von Xbox gehören.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Teil anschauen:

1:55 Doom: The Dark Ages zeigt erstes Gameplay im Mittelalter-Setting

Das waren die Xbox-Exclusives

Zu den Spielen, die konsolenexklusiv für die Xbox Series X/S erscheinen gehören dagegen:

Age of Mythology

Avowed

Fable

Indiana Jones und der große Kreis

Microsoft Flight Simulator 2024

Perfect Dark

South of Midnight

State of Decay 3

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Bei manchen Titeln vom Xbox Showcase herrscht noch etwas Unklarheit: Zwar steht aktuell fest, dass Titel wie FragPunk, Mixtape: Nothing But the Hits und Winter Burrow definitiv für Xbox Series X/S erscheinen, sie sind allerdings noch nicht als Exclusives bestätigt. Es ist also durchaus möglich, dass sie später ebenfalls auf PlayStation kommen könnten.

Was waren eure Spiele-Highlights? Gibt es einen Exklusivtitel, den ihr gerne noch auf PlayStation sehen würdet?