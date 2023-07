Xbox-Spiele für unter 10€: Holt euch diese 10 Hits und Geheimtipps jetzt zum Schnäppchenpreis

Im Xbox Store könnt irh gerade so einige Spiele für unter 10€ abstauben.

Im Xbox Store bekommt ihr gerade wieder eine ganze Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. Insgesamt gibt es mehr als 300 Angebote, unter denen sich auch einige besonders günstige Schnäppchen befinden, die ihr schon für unter 10€ abstauben könnt. Viele der Deals sind allerdings nur noch bis Montag gültig, ihr dürft euch also nicht mehr zu viel Zeit lassen. Die Übersicht findet ihr hier:

10 Xbox-Spiele für unter 10€

Für den Fall, dass ihr euch nicht selbst durch die Angebote wühlen wollt, haben wir euch hier eine kleine Liste von zehn Spielen zusammengestellt, die ihr jeweils für unter 10€ bekommt. Von Ubisofts Open-World-Rennspiel The Crew 2 abgesehen handelt es sich dabei um eine bunte Mischung aus Indie-Hits und Geheimtipps verschiedenster Genres:

In der Auswahl ist für jeden was dabei: Tainted Grail sollte man eine Chance geben, wenn man Lust auf ein Deckbuilding-Kartenspiel wie Slay the Spire mit einer düsteren Welt im Stile eines Dark Souls möchte. Monster Sanctuary mischt Metroidvania-Leveldign mit Monstersammeln im Pokémon-Stil, Deep Sky Derelicts ist quasi ein Darkest Dungeon im Weltall und My Time at Portia ähnelt Stardew Valley, aber mit einer Werkstatt anstelle einer Farm.

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate gibt's aktuell wieder für 1€.

Einige der genannten Spiele wie zum Beispiel Tainted Grail: Conquest oder Soma sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten. Zwar hat Microsoft inzwischen die Preise des Spieleabos erhöht, von 9,99€ auf 10,99€ beim Game Pass für Konsole und von 12,99€ auf 14,99€ beim Game Pass Ultimate. Dafür könnt ihr den Xbox Game Pass Ultimate jetzt wieder einen Monat lang für nur einen Euro ausprobieren:

Falls ihr das betreffende Spiel ohnehin nur mal schnell durchspielen wollt und keinen Wert darauf legt, es dauerhaft zu besitzen, kommt ihr hier also günstiger weg. Denkt aber daran: Wenn ihr das Abo nicht vor Ablauf des Testmonats kündigt, verlängert es sich automatisch zum Normalpreis!

