Xbox-Spiele für unter 10€: Die 10 besten Schnäppchen im Xbox Store Ultimate Game Sale

Im Xbox Store Ultimate Game Sale könnt ihr eine ganze Menge Spiele für unter 10€ bekommen.

Im Xbox Store läuft gerade der Ultimate Game Sale, in dem ihr gerade rund 900 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommen könnt. Die großen Highlights unter den aktuellen AAA-Titeln haben wir euch bereit zum Start des Sales in einem eigenen Artikel vorgestellt. Diesmal haben wir die Angebote auf der Suche nach den besten Schnäppchen für unter 10€ durchwühlt. Wer auf unsere Tipps verzichten und lieber selbst wühlen möchte, findet den Sale hier:

In unserer Auswahl haben wir uns in erster Linie auf größere Spiele konzentriert. Vor allem diejenigen, die Lust auf düstere Actionspiele haben, kommen hier dank Titeln wie Resident Evil 2 und Metro Exodus auf ihre Kosten. Stellvertretend für viele günstige und spannende Indie-Hits haben wir das im letzten Jahr erschienene Far: Changing Tides auf unsere Liste gesetzt, in dem ihr mit einem improvisierten Schiff durch eine überflutete Welt reist.

Die Angebote laufen noch bis zum 31. Juli. Einige der reduzierten Spiele sind übrigens auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, den ihr im ersten Monat aktuell wieder für nur einen einzigen Euro bekommen könnt. Falls ihr das betreffende Spiel nur mal eben schnell durchspielen und es nicht unbedingt dauerhaft besitzen wollt, könntet ihr damit also besser dran sein.

