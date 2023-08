Xbox-Spiele im Amazon-Sale: Bis zu 85% auf Assassin's Creed, Far Cry & weitere Ubisoft-Hits

Im Amazon-Sale könnt ihr jetzt Ubisoft-Hits für Xbox günstig als Download-Code bekommen.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale, in dem ihr Xbox-Spiele von Ubisoft günstig als Download-Code abstauben könnt. Insgesamt gibt es mehr als 80 Sonderangebote mit bis zu 85 Prozent Rabatt. Fast alle Ubisoft-Spiele für Xbox Series und Xbox One sind dabei, darunter natürlich auch die großen Open-World-Reihen Assassin’s Creed, Far Cry und Watch Dogs. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Aktion noch läuft. Sie könnte also jederzeit wieder beendet werden. Die Codes könnt ihr direkt nach dem Kauf in der Spielebibliothek eures Amazon-Accounts finden.

Die Highlights im Ubisoft-Sale bei Amazon

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Wärmstens empfehlen unter den Angeboten können wir euch zum Beispiel Immortals Fenyx Rising, das euch in eine schicke, offene Spielwelt entführt, welche auf der griechischen Mythologie basiert. Das Gameplay bietet eine Mischung aus Erkundung, Kampf und Rätseln, die an Zelda: Breath of the Wild erinnert. Dank 85 Prozent Rabatt und einem Preis von nur 10,49€ handelt es sich um ein echtes Schnäppchen.

Mit Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 und Watch Dogs Legion gibt es zudem die jüngsten Teile von Ubisofts berühmtesten Open-World-Franchises zu stark reduzierten Preisen. Auch ältere Titel dieser Reihen könnt ihr günstig nachholen. Falls ihr auf Open Worlds nicht so große Lust habt, sondern lieber etwas aufbauen möchtet, ist vielleicht die erst vor einigen Monaten erschienene Anno 1800 Console Edition das Richtige.

Hier eine kleine Liste mit Highlights aus dem Amazon-Sale:

