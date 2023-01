Xbox-Spiele im Angebot: Bis zu 90% Rabatt im neuen Xbox Store Sale sichern

Der Xbox Store hat einen neuen Sale gestartet, in dem ihr Spiele der beiden Publisher THQ Nordic und Handy Games günstiger bekommt. Unter den fast 100 Angeboten finden sich eine Menge kleinere, aber auch ein paar größere Titel wie zum Beispiel Elex 2, Biomutant oder Desperados 3. Die Rabatte erreichen bis zu 90 Prozent. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier:

Die Deals enden am 7. Februar. Hier haben wir euch ein paar der interessantesten Spiele für Xbox Series und Xbox One herausgesucht:

Neben dem neuen Sale mit Spielen von THQ Nordic läuft im Xbox Store auch noch immer der große Lunar New Year Sale, der bereits letzte Woche gestartet wurde. Dieser bietet mehr als 400 Angebote für Xbox Series und Xbox One, darunter große AAA-Spiele wie Red Dead Redemption 2, FIFA 23 und Assassin’s Creed Valhalla. Hier geht’s zur Übersicht:

Die Angebote des Lunar New Year Sale laufen nur noch bis Dienstagvormittag. Allzu viel Zeit dürft ihr euch hier also nicht lassen. Die großen Highlights dieses Sales haben wir euch schon in einem früheren Artikel herausgesucht:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Bevor ihr kauft, solltet ihr bedenken, dass einige der reduzierten Spiele, vor allem aus dem Lunar Sale, auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten sind. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der sowohl den Game Pass für PC und Konsole als auch EA Play und Xbox Live Gold enthält, könnt ihr derzeit für nur einen einzigen Euro bekommen. Unter Umständen ist das also das bessere Angebot für euch: