Bis zu 85% auf Xbox-Spiele: AAA-Hits wie EA Sports FC 25 & Dead Space jetzt im Angebot schnappen!

Bei Amazon gibt's gerade Xbox-Spiele von Electronic Arts im Angebot, darunter große AAA-Hits.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit Xbox-Spielen aus dem Hause Electronic Arts, durch den ihr große AAA-Hits bis zu 85 Prozent günstiger abstauben könnt. Es handelt sich dabei nicht um physische Spiele, sondern um Download-Codes. Ihr könnt deshalb auch dann von den Deals profitieren, wenn ihr die Xbox Series S oder die neue Xbox Series X Digital Edition besitzt. Hier findet ihr die Deals:

Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Sales, die Angebote können also jederzeit enden. Die Codes werden euch direkt nach dem Kauf per Mail zugeschickt und zudem in eurem Amazon-Account unter „Meine Games- und Software-Bibliothek“ angezeigt.

EA-Spiele für Xbox im Sale: Was sind die besten Angebote?

1:26 Need for Speed Unbound bietet im aktuellen Amazon-Sale den größten Rabatt.

Zu den Highlights des Sales gehört natürlich das 2023 erschienene Dead Space Remake. Vor allem dann, wenn ihr das Original noch nicht gespielt habt, solltet ihr das Horrorspiel unbedingt noch nachholen, sofern ihr über starke Nerven verfügt. Den besten Rabatt bekommt ihr aber aber bei dem Rennspiel-Hit Need for Speed Unbound. Wenn ihr Lust auf einen Arcade-Racer mit tollen Tuning-Möglichkeiten habt, macht ihr hier bei 85% Rabatt nichts falsch.

Natürlich sind auch auch die Sportspielreihen von Electronic Arts dabei. Während der Rabatt bei EA Sports FC 25 erwartungsgemäß noch nicht allzu hoch ausfällt, bekommt ihr das ebenfalls noch junge Madden NFL 25 bereits zum halben Preis. Hier haben wir euch eine Liste mit den zehn wichtigsten Angeboten des Sales zusammengestellt und dabei den Rabatt im Vergleich zum UVP beigefügt:

Viele der reduzierten Spiele sind übrigens auch im Abo-Service EA Play enthalten. Falls ihr die Spiele nicht unbedingt dauerhaft besitzen, sondern nur schnell mal durchspielen möchtet, könnte das also der bessere Deal für euch sein.

