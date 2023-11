1000 Xbox-Spiele im Angebot: Große Hits günstig im Xbox Store Black Friday Sale abstauben

Der große Xbox Store Black Friday Sale bringt euch über 1000 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One.

Der Xbox Store hat seinen großen Black Friday Sale 2023 gestartet: Ihr bekommt jetzt über 1000 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One, von großen, gerade erst erschienenen AAA-Hits bis hin zu Indie-Geheimtipps. Die Angebote laufen in der Regel noch bis 11 Uhr vormittags am 1. Dezember. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über alle reduzierten Spiele:

Xbox-Hits aus 2023 im Angebot

Unter den Angeboten findet ihr fast alle großen Titel, die 2023 für Xbox Series und One. Sogar Bethesdas Open-World-Hit Starfield ist schon mit dabei, wenngleich der Rabatt hier noch nicht so riesig ist wie bei vielen anderen Spielen. Das erst Ende September erschienene EA Sports FC 24 bekommt ihr beispielsweise bereits zum halben Preis:

Weitere Schnäppchen im Xbox Black Friday Sale

Natürlich sind unter den Angeboten auch eine Menge Spiele, die schon etwas älter sind, aber die dafür desto größere Rabatte bieten. Falls Ihr beispielsweise demnächst Alan Wake 2 spielen wollt oder schon gespielt habt, können wir euch sehr empfehlen, die Control Ultimate Edition zum Schnäppchenpreis mitzunehmen und nachzuholen, da ihr hier viel über das gemeinsame Universum der beiden Spiele erfahrt.

Einige der reduzierten Spiele sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, der 10,99€ im Monat kostet. Falls es euch nicht wichtig ist, die Spiele dauerhaft zu besitzen, könnte das in manchen Fällen also der bessere Deal für euch sein.

