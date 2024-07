Xbox-SSD mit 1TB im Angebot: Offizielle Speicherkarte jetzt zum Top-Preis bei Amazon sichern!

Mit der WD Black C50 SSD bekommt ihr endlich mal wieder eine offizielle Xbox-Speichererweiterungskarte günstig im Sonderangebot.

Euch geht auf der Xbox Series X oder S langsam der Speicherplatz aus? Kein Problem: Bei Amazon könnt ihr gerade die offiziell lizenzierte Xbox-Speicherkarte WD Black C50 günstig abstauben. Die SSD in der Größe 1TB bekommt ihr aktuell für nur 114,30€ (UVP: 159,99€) Das ist für eine Xbox-SSD ein hervorragender Preis, wie man ihn nur sehr selten findet! Hier geht’s direkt zum Deal:

Die WD Black C50 gab es laut Vergleichsplattformen bisher überhaupt nur einmal ähnlich günstig, nämlich im Mai dieses Jahres. Damals war sie jedoch innerhalb einiger Stunden schon wieder ausverkauft. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot diesmal gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Die einzige andere Xbox-SSD auf dem Markt, die ältere Seagate Speichererweiterungskarte, ist momentan übrigens deutlich teurer. Am günstigsten bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen derzeit bei Mindfactory, hier kostet die 1TB-Version 139,94€.

Xbox-SSD WD Black C50: Was bietet die offizielle Speichererweiterung?

Die WD Black C50 SSD-Karte ist leicht an die Xbox Series X oder S anzuschließen und sofort verwendbar.

Die WD Black C50 ist eine speziell für Xbox Series X und S hergestellte SSD-Speichererweiterungskarte, die ihr nur außen in den dafür vorgesehenen Slot in der Konsole einstecken müsst, um sie sofort verwenden zu können. Ein Einbau wie bei PS5-SSDs ist also nicht notwendig.

Was die Geschwindigkeit angeht, liegt die WD Black C50 ungefähr auf dem Niveau der intern in der Xbox Series verbauten SSD. Ob ihr eure Spiele auf der internen SSD oder auf der Speichererweiterungskarte installiert, macht für die Länge der Ladezeiten also kaum einen Unterschied. All das gilt für die SanDisk Speichererweiterungskarte allerdings ebenso, zwischen den beiden Xbox-SSDs gibt es keine großen Leistungsunterschiede.

Dass ihr am Amazon Prime Day 2024, der nächste Woche am 16. und 17. Juli stattfindet, eine noch deutlich günstigere Xbox-SSD finden werdet, halten wir übrigens für eher unwahrscheinlich. Es ist also vermutlich eine gute Idee, das aktuelle Angebot zu nutzen. Mehr dazu und zu anderen Xbox-Deals, mit denen ihr am Amazon Prime Day rechnen könnt, erfahrt ihr hier:

