Xbox-SSD mit 2TB Speicherplatz im Sale: Dieses Amazon-Angebot läuft nur noch bis Mitternacht!

Zu wenig Speicher auf der Xbox? Kein Problem: Die offizielle Xbox-Speichererweiterungskarte WD Black C50 gibt's jetzt im Angebot.

Wenn ihr den Speicherplatz eurer Xbox Series X oder S erweitern wollt, ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Bei Amazon gibt es nämlich gerade die offizielle SSD-Speichererweiterungskarte WD Black C50 im Sonderangebot. Sowohl die Version mit 1TB als auch die größte Variante mit 2TB Speicherplatz bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo zu einem besseren Preis. Dieser Link bringt euch direkt zu den Deals:

Zumindest bei der 2TB-Version handelt es sich laut Amazon um eines der Frühlingsangebote, die bereits um Mitternacht enden. Das Angebot läuft allerdings parallel auch bei MediaMarkt, vielleicht könnt ihr es dort also noch etwas länger bekommen. Bei der 1TB-Version macht Amazon hingegen bislang keine Angaben zur Dauer des Deals.

WD Black C50: Was kann die offizielle SSD-Speicherkarte für Xbox?

Die WD Black C50 SSD braucht ihr einfach nur in die Xbox Series X oder S einzustecken, um sofort mehr Speicherplatz zu haben.

Die WD Black C50 ist eine von nur zwei derzeit verfügbaren Speicherkarten für die Xbox Series X und S. Die einzige Alternative ist die ältere Seagate Speichererweiterungskarte, die momentan aber ein gutes Stück teurer ist. Beide SSDs verfügen über eine offizielle Lizenz von Microsoft und liefern ungefähr die Geschwindigkeit, die auch die in der Konsole verbaute SSD bietet. Es macht also für die Ladezeiten eurer Spiele kaum einen Unterschied, ob ihr sie intern oder auf der Speichererweiterung installiert.

Anders als PS5-SSDs müssen Speichererweiterungskarten für Xbox nicht in die Konsole eingebaut werden. Man muss sie einfach nur in den dafür vorgesehenen Slot einstecken, über den sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S verfügt, und kann sie sofort verwenden. Auch über solche Dinge wie einen Kühlkörper braucht ihr euch hier keine Gedanken zu machen. Die SSDs von Seagate und Western Digital sind genau so, wie sie sind, bereits perfekt für die Xbox geeignet.

