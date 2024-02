Xbox-Chef äußert sich zu PS5-Leaks und kündigt Event zur 'Zukunft von Xbox' an

Phil Spencer hat sich erstmals zur aktuellen Lage rund um die PS5-Leaks geäußert.

Als am gestrigen Montag zahlreiche Gerüchte rund um Xbox-Exklusivspiele wie Starfield und Indiana Jones auftauchten, die künftig auch für PS5 erscheinen sollen, gab es seitens der Xbox-Community vor allem zwei Reaktionen: Große Verwirrung und auch Sorge, wie es künftig mit der Gaming-Sparte von Microsoft weitegeht. Sieht Xbox seine Zukunft rein als Third-Party-Entwickler- und Publisher?

Was ist neu? Mittlerweile hat sich Xbox-Chef Phil Spencer via X in einem kurzen Statement zu Wort gemeldet und interessanterweise die Gerüchte nicht dementiert. Vielmehr wurde ein Businesse-Update-Event für kommende Woche anggekündigt, das einen Blick auf die "Zukunft von Xbox" geben soll.

Das Statement von Phil Spencer

Wir hören zu und wir hören euch zu. Wir haben für kommende Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch gerne weitere Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen möchten. Bleibt dran!

Wann findet das Event statt? Hierzu gibt es bislang noch keine offizielle Aussage seitens Microsoft. Sollten uns neue Informationen erreichen, werden wir euch darüber informieren.

Kein Dementi von Xbox-Chef zu PS5-Leaks

Was das Statement von Phil Spencer vor allem äußerst spannend macht, sind zweierlei Punkte: Allen voran wurden die Gerüchte rund um die zahlreichen PS5-Leaks nicht direkt dementiert. Vielmehr soll ein Business-Event die Zukunft von Microsoft Gaming-Sparte aufzeigen.

Wird Microsoft zum Umdenken gezwungen?

Wie im oben verlinkten Artikel zu lesen, machen aktuell recht düstere Aussagen rund um Xbox die Runde, die angeblich aus engsten Microsoft-Kreisen stammen.

Was wird gesagt? Im Kern sollen die Verkäufe von Xbox Series X und Xbox Series S die interenen Erwartungen nicht erfüllt haben. Daran habe auch das Weihnachtsgeschäft mit verbundenen Preissenkungen nichts geändert. Zudem sei das Game Pass-Modell "nicht nachhaltig" und der aktuelle Markt würde nicht ausreichen, um die hohen Kosten des Abo-Service zu decken.

In Folge dessen und um die Software-Verkäufe anzukurbeln, müssen laut Gerücht Xbox-Exklusivspiele auch auf anderen Plattformen, allen voran der PS5 künftig angeboten werden.

Wie berwertet ihr die Aussage von Phil Spencer und wie glaubt ihr, sie die Zukunft Xbox aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.