Xbox stellt 'neues' Wireless Headset vor - Akkulaufzeit nun fast doppelt so lang wie die vom PS5-Pulse

Das überarbeitete Headset-Modell ist komplett in Schwarz gehalten.

Wer bislang auf der Suche nach einem sehr guten Headset für die Xbox Series X/S, der Xbox One oder den PC war, machte mit dem Kauf des Xbox Wireless Headsets nichts falsch. Die Anfang 2021 veröffentlichte Kopfhörer-Mikrofon-Kombination überzeugte unter anderem mit komfortablem Tragegefühl und gutem Klang.

Jetzt hat Microsoft ein "neues" Wireless Headset angekündigt. "Neu" deshalb, weil es sich nicht um eine komplette Neuentwicklung, sondern lediglich eine Evolution des ersten Modells handelt – was bei dessen toller Qualität aber natürlich alles andere als schlecht ist.

Zu den Neuerungen des Wireless Headset V2 zählen unter anderem:

Verbesserte Akkulaufzeit: Mit 20 Stunden soll der verbaute Akku satte 5 Stunden länger durchhalten als der der ersten Version. Im Vergleich zum PS5 Pulse 3D-Headset (12 Stunden) bietet das Microsoft-Pendant sogar fast die doppelte Laufzeit.

Mikrofon: Hat nun eine verbesserte Stummschaltung sowie eine bessere Sprachisolierung verbaut. Dadurch soll man angeblich noch klarer verständlich sein.

Bluetooth: Version 5.3 ist integriert

Dolby Atmos: Im neuen Modell ohne zusätzliche Kosten nutzbar

Komplett in Schwarz und etwas teurer

Optisch hat sich dagegen kaum etwas verändert. Auffällig ist lediglich, dass das neue Modell jetzt komplett in schwarzer Farbe gehalten ist – das Original Wireless Headset hatte an den Ohrmuscheln noch grüne Farbakzente.

Durch die recht moderate Anpassung übernimmt das neue Modell natürlich quasi alle Vorteile des ersten Modells, etwa die sehr angenehme Anpassung der (Chat-) Lautstärke über die Räder an den Ohrmuscheln. Wenn ihr wissen wollt, was das Wirelesse Headset sonst noch empfehlenswert macht, lest ihr am besten unseren Test aus dem Jahr 2021:

Das Xbox Wireless Headset ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt knapp 110 Euro, damit ist das neue Modell etwas teurer als das erste Modell. Das kam vor dreieinhalb Jahren für etwa 100 Euro auf den Markt.

Habt ihr Erfahrungen mit dem Wireless Headset? Reichen euch die Anpassungen aus, um das neue Modell zu kaufen?