Xbox Store Anime Sale: Bis zu 90% Rabatt auf Spiele für Xbox Series & Xbox One

Im Xbox Store beziehungsweise im Microsoft Store läuft gerade der Anime-Aktionsmonat. Neben Filmen bekommt ihr deshalb auch Dutzende Anime-Spielen für Xbox Series und Xbox One im Angebot. Darunter finden sich große Titel wie Devil May Cry 5 oder Scarlet Nexus, aber auch Indie-Kulthits wie Doki Doki Literature Club Plus. Es sind sogar ein paar Spiele dabei, die man vielleicht nicht zwingend als Anime-Spiele einordnen müsste, wie Dragon’s Dogma oder Monster Hunter World. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Die Angebote laufen noch bis zum 14. Februar. Obwohl der Xbox Store offiziell nur mit bis zu 67 Prozent wirbt, haben wir unter ihnen auch Deals mit bis zu 90 Prozent Preisnachlass entdeckt. Hier haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht:

Im Xbox Store gibt es gerade übrigens noch viele weitere Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, zum Beispiel läuft parallel ein Sale mit Open-World-Hits von Ubisoft. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele findet ihr hier:

Mehr zum Thema Xbox-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf große Ubisoft-Hits sichern

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Das eine oder andere Spiel aus dem Sale, wie zum Beispiel Danganronpa 2: Goodbye Despair, ist auch im Xbox Game Pass enthalten. Da ihr den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der auch noch EA Play und Xbox Live Gold enthält, derzeit für nur einen einzigen Euro bekommen könnt, seid ihr damit eventuell besser dran, sofern es euch nicht wichtig ist, das betreffende Spiel dauerhaft zu besitzen.

Dabei solltet ihr aber nicht vergessen, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ monatlich verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Testmonats kündigt.