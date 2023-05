Xbox Store: Jetzt bis zu 67% Rabatt auf Activision Blizzard-Spiele wie CoD & Diablo sichern

Im Xbox Store gibt es jetzt Spiele von Activision Blizzard günstiger.

Im Xbox Store läuft jetzt ein Activision Blizzard Sale mit Dutzenden großen AAA-Spielen für Xbox Series und Xbox One. Fast die gesamte Call of Duty-Reihe ist mit dabei und auch andere große Namen wie Diablo und Overwatch sind unter den Angeboten. Der Sale läuft noch bis zum 29. Mai. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Es lohnt sich übrigens, nicht nur der ersten Seite der Sale-Angebote mit Hits wie Call of Duty MW2 Beachtung zu schenken, sondern noch weiter zu blättern. Auf den folgenden Seiten finden sich nämlich Spiele aus vielleicht nicht mehr so erfolgreichen, aber nach wie vor großartigen Reihen wie Crash Bandicoot, Spyro und Tony Hawk’s Pro Skater. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Xbox Store: Über 700 weitere Angebote

3:16 Im Xbox Store gibt es gerade noch viele weitere Spiele günstiger, zum Beispiel ist Need for Speed Unbound mit dabei.

Die Angebote aus dem Activision Blizzard Sale sind nicht die einzigen Spiele, die ihr gerade für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommt. Im Xbox Store finden sich noch über 700 weitere Sonderangebote aus anderen Aktionen. Darunter sind beispielsweise große Titel von Ubisoft und EA wie Assassin’s Creed Valhalla und Need for Speed Unbound. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über sämtliche Deals:

Viele dieser Angebote sind nur noch für wenige Tage gültig. Ihr solltet also nicht allzu lange warten.