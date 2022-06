Im Xbox Store läuft gerade ein Sale unter dem Namen „Couch-Koop im Angebot – Spare bis zu 70 %“. Dieser Titel ist gleich mehrfach irreführend, denn tatsächlich finden sich auch Spiele in der Auswahl, die nur Online-Koop bieten oder über eher kompetitiven Multiplayer verfügen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Angeboten mit mehr als 70 Prozent Rabatt. Aber was man auch immer vom Sale-Titel halten mag, jedenfalls gibt es eine Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger. Hier eine Auswahl:

Der Sale läuft nur noch zwei Tage lang. Die Übersicht über alle 105 Angebote findet ihr hier:

Neben dem Koop-Sale gibt es übrigens gerade noch viele weitere Sonderangebote im Xbox Store. Insgesamt sind rund 500 Spiele für Xbox One und Xbox Series reduziert, darunter große Titel wie FIFA 22, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 und Cyberpunk 2077. Hier kommt ihr zur kompletten Liste aller Angebote:

Xbox Game Pass Ultimate: 3 Monate für 1€

Viele der Spiele aus dem Sale sind auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Falls ihr schon seit längerer Zeit kein Abo mehr habt, könnt ihr aktuell die ersten drei Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro bekommen. Der Game Pass Ultimate enthält neben dem Game Pass für Konsole und PC auch EA Play sowie Xbox Live Gold, das für den Online-Multiplayer benötigt wird. Hier kommt ihr zum Angebot: