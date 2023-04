Xbox Store Sale: Über 200 Spiele jetzt mindestens 50% reduziert im Angebot

Im Xbox Store läuft ein Sale mit mindestens 50 Prozent Rabatt auf große und kleine Xbox-Spiele.

Im Xbox Store läuft jetzt ein neuer Sale, in dem ihr mindestens 50 Prozent Rabatt auf Spiele für Xbox Series und Xbox One bekommt. Die günstigsten Schnäppchen gibt es sogar bis zu 90 Prozent günstiger. Insgesamt stehen mehr als 250 Sonderangebote zur Auswahl, darunter kleine und große Titel aus so ziemlich allen Genres. Der Sale läuft noch bis Donnerstag. Die komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Unter den Angeboten finden sich viele Indie-Geheimtipps wie zum Beispiel das aus Deutschland stammende Cloudpunk. Einige große AAA-Spiele sind aber auch dabei, insbesondere Open-World-Titel aus dem Hause Ubisoft. Außerdem könnt ihr viele Gold und Ultimate Editions günstig abstauben, durch die ihr große Hits wie beispielsweise Red Dead Redemption 2 im Komplettpaket mit sämtlichen Extras bekommen könnt. Hier haben wir euch einige Highlights herausgesucht:

Neben diesem Sale gibt es übrigens auch noch weitere günstige Sonderangebote aus anderen Aktionen im Xbox Store. Mit dabei sind zum Beispiel große Titel wie Dying Light 2: Stay Human und die Mass Effect Legendary Edition. Die meisten dieser Deals laufen ebenfalls noch bis Donnerstag, manche enden aber auch schon früher. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über alle reduzierten Xbox-Spiele:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deals Übersichtsseite oder direkt hier: