Diablo 4 im Angebot: Jetzt für PS5 & PS4 zum Schnäppchenpreis bei Amazon sichern!

Mit Diablo 4 gibt's bei Amazon gerade einen der größten Hits aus 2023 günstig für PS5 und PS4 im Angebot.

Wer Lust hat, sich durch massenhaft Monster zu schnetzeln, kann bei Amazon gerade Diablo 4 günstig abstauben. Den letztes Jahr erschienenen Action-RPG-Hit könnt ihr jetzt im Cross-Gen-Paket für PS5 und PS4 stolze 56 Prozent günstiger bekommen. Die Xbox-Version ist übrigens genauso günstig, ihr könnt Diablo 4 aber inzwischen auch im Xbox Game Pass spielen.

Durch die Amazon Gaming Week gibt es bis zum 5. Mai übrigens noch viele weitere Spiele und auch Gaming-Zubehör wie Controller und Headsets für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstig. Die komplette Übersicht über hunderte Sonderangebote findet ihr hier:

Diablo 4: Was bietet der Action-RPG-Blockbuster?

30:01 Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Nach dem bunteren Diablo 3 hat Blizzard die berühmte Action-Rollenspiel-Reihe mit Diablo 4 wieder deutlich mehr in Richtung des beliebten zweiten Teils entwickelt. Das bedeutet zum einen, dass nun abermals auf einen sehr düsteren und blutigen Look gesetzt wird. Zum anderen heißt es aber auch, dass wir nun wieder traditionelle Skilltrees für die fünf zur Verfügung stehenden Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer) bekommen.

Natürlich handelt es sich aber nicht um eine bloße Rückkehr zu Diablo 2. Das neue Progressionssystem ist deutlich komplexer als damals, außerdem bekommt ihr jetzt eine große Open World geboten. Dadurch habt ihr nicht nur mehr Freiheit zur Erkundung, die Welt fühlt sich auch glaubwürdiger und nicht mehr so zerstückelt an wie in Diablo 2. Außerdem ist die Steuerung selbstverständlich viel komfortabler.

Aus all diesen Gründen hat Diablo 4 zum Release im Juni 2023 sehr hohe Wertungen abgestaubt, in unserem großen GamePro-Test haben wir sogar eindrucksvolle 94 Punkte vergeben. Leider waren die Updates seither etwas enttäuschend, weshalb das Endgame nicht so motivierend ist, wie es sein könnte. Deswegen haben wir inzwischen ein paar Punkte abgewertet. Im Kern ist Diablo 4 trotzdem nach wie vor ein hervorragendes Action-Rollenspiel.

