Xbox Store: Über 800 Sonderangebote – Jetzt EA- und Far Cry-Spiele günstig abstauben

Im Xbox Store gibt es gerade über 800 Angebote, darunter Spiele von Electronic Arts und Ubisoft.

Im Xbox Store gibt es auch diese Woche wieder jede Menge Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One. Unter den mehr als 800 Deals finden sich unter anderem einige hochkarätige Titel aus dem Hause Electronic Arts und mehrere Teile der Far-Cry-Reihe. Viele der Spiele gibt es allerdings nur noch bis 12 Uhr mittags am 8. August günstiger, ihr dürft euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Eines der Highlights ist der Koop-Hit It Takes Two, der neben verschiedenen Auszeichnungen zum Spiel des Jahres auch 90 Punkte in unserem GamePro-Test abgestaubt hat. Den Open-World-Shooter Far Cry 6 könnt ihr in verschiedenen Versionen im Angebot bekommen, darunter die Gold Edition, die den Season Pass beinhaltet. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit ein paar der interessantesten Angebote zusammengestellt:

Einige der Spiele, die ihr aktuell im Xbox Store günstiger bekommt, sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten. Da ihr den ersten Monat im Game Pass Ultimate schon für einen einzigen Euro bekommen könnt, könnte das die bessere Alternative für euch sein. Mehr erfahrt ihr hier:

Großer Add-On Sale im Xbox Store

Im Xbox Store läuft gerade auch ein großer Add-on Sale, durch den ihr DLCs, Season Passes und große Erweiterungen für die verschiedensten Spiele günstiger bekommen könnt. Mit dabei ist zum Beispiel das umfangreiche Add-on Die Zeichen Ragnaröks für Assassin’s Creed Valhalla oder das Premium Add-ons Bundle für Forza Horizon 5. Insgesamt gibt es in dem Sale mehr als 500 Sonderangebote, die zum Teil nur noch bis zum 9. August laufen. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: