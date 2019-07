Riesiger Xbox-Sale mit über 700 Angeboten: Diese Spiele lohnen sich

Der Juli ist auch in diesem Jahr der perfekte Monat, um beim Spielekauf den ein oder anderen Euro zu sparen. Nach den Amazon Prime-Days hat nun Microsoft einen großen Sale gestartet. Im Xbox Super Game Sale werden insgesamt über 700 Spiele und DLCs zu reduzierten Preisen angeboten.

Ordentlich sparen: Und die Rabatte sind dabei nicht zu verachten. Teilweise bekommt ihr recht aktuelle Titel für die Hälfte des normalen Preises.

Wir haben nachfolgende einige unserer Meinung nach besondere reizvolle Angebote herausgepickt.

Achtung: Viele der Rabatte gelten lediglich für Gold-Mitglieder. Um den angezeigten Preis zu bekommen, müsst ihr also ein entsprechendes Abonnement abgeschlossen haben.

Wann endet der Sale? Der Xbox Super Game Sale endet am 29. Juli 2019.

Auswahl einiger Angebote im Xbox Super Game Sale

Highlights im Sale

Assassin's Creed: Odyssey

Darum geht's: In Assassin's Creed: Odyssey übernehmt ihr diese Rolle eines Söldners bzw. Söldnerin und kämpft während einer alternativen Version des Pelopponesischen Krieges im antiken Griechenland. Wie schon in den Vorgängern gibt es auch in Odyssey eine riesige frei erkundbare Spielwelt.

Das ist das Besondere: Erstmals in der Seriengeschichte habt ihr die Wahl, ob ihr lieber eine männliche oder eine weibliche Hauptfigur übernehmen wollt. Außerdem gibt es deutlich mehr Rollenspielelemente als in den bisherigen Teilen der Reihe.

Angebotspreis: 35 Euro statt 69,99 Euro (mit Gold-Abo)

The Division 2

Darum geht's: Nach einer tödlichen Virus-Epidemie ist es eure Aufgabe, als Mitglied der Division-Truppe wieder für Ordnung zu sorgen und in der US-Hauptstadt Washington DC gegen Plünderer, Banditen und andere kriminelle Banden zu kämpfen.

Das ist das Besondere: Teil 2 baut auf dem fesselnden Spielprinzip des Vorgängers auf (Kämpfen-Looten-Verbessern), wirkt aber bei seinen Schauplätzen und besonders bei der Charakterentwicklung deutlich verbessert. Mittlerweile sind bereits etliche Updates und Patches erschienen.

Angebotspreis: 34,99 Euro statt 69,99 Euro (mit Gold-Abo)

Sämtliche Angebote findet ihr auf der offiziellen Seite zum Xbox Super Game Sale.