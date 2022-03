Xbox-Whirlpool: Wenn ich ein Sprudelbad hätte, dann auf jeden Fall dieses

Eigentlich hatte ich mir bislang keine Gedanken darüber gemacht, wie es wohl wäre, einen Whirlpool zu besitzen. Allein die Vorstellung wäre auch zu bizarr, und mit meiner Badewanne bin ich eigentlich vollkommen zufrieden.

Doch das hat sich geändert. Mit einem einzigen Bild.

Denn als ich kürzlich durch das Gaming-Reddit stöberte, stolperte ich über ein Bild des Users bzw. Künstlers Kidd_Gorgeous_Art. Und auf diesem Bild teilt er seine Vision von einem Xbox-Whirlpool. Keine Ahnung, wie zum Teufel er darauf gekommen ist, aber er hat so einen Xbox-Pool einfach mal erstellt. Und das ist das Ergebnis:

Ein Traum in Schwarz und Grün

Und ich muss sagen, ich bin wirklich hin und weg. Einmal natürlich, weil das Ganze enorm realistisch aussieht, so als hätte der Künstler diesen Pool tatsächlich bei sich zu Hause stehen. Und zum anderen auch wegen der vielen Details. Ich meine, das Ding sieht einfach aus wie die erste Xbox. Und das X, in dem man letztendlich sitzt, erinnert an den ersten Prototypen der Microsoft-Konsole.

Tobias Veltin

Tobi mag die Xbox-Konsolen. Und Tobi mag Halo. Wundert es euch da, dass er die Idee eines Xbox-Whirlpools mit Halo-Deko spannend findet?

Ganz zu schweigen von den schicken Halo-Devotionalien neben dem eigentlichen Pool. Im Hintergrund lugt etwa ein riesiger Master Chief-Kopf hervor. Und das Energieschwert lädt dazu ein, dass man sich beim Blubberbad damit vielleicht gemütlich ein Schnittchen schmiert.

Ihr merkt, meine Gedanken fahren seit dieser Entdeckung Karussell und für mich steht fest: Wenn ich einmal in der Lage sein sollte, mir ein Sprudelbad nach meinen Wünschen zu gestalten, dann wäre Kidd_Gorgeous_Art der Erste, den ich kontaktieren würde.

Was haltet ihr von dem Xbox-Pool. Seid ihr davon so begeistert wie Tobi?