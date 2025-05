Microsoft erhöht Preise für Xbox Series X/S, Controller und kommende Exclusives

Microsoft hat die Preise für Konsolen, Controller und kommende Spiele erhöht.

Nachdem zuletzt Sony den Preis für die PS5 erhöht hat, ist nun Microsoft nach 2023 zum zweiten Mal an der Reihe (via Xbox). Demnach steigen weltweit die Preise für Konsolen, Controller und künftig auch Xbox-Exclusives, wobei der US-Markt von den größten Preissteigerungen betroffen ist.

Die Preissteigerungen treten für den deutschen Markt ab heute in Kraft

Die neuen Preise für Xbox Series X und Xbox Series S

Microsoft hebt den Preis für beide Konsolen um genau 50 Euro an. Was ihr fortan für eine Xbox Series S und eine Xbox Series X in Deutschland bezahlen müsst, listen wir euch nachfolgend auf.



Konsole Neuer Preis Alter Preis Xbox Series S (512 GB) 349,99 Euro 299,99 Euro Xbox Series S (1 TB) 399,99 Euro 349,99 Euro Xbox Series X Digital 549,99 Euro 499,99 Euro Xbox Series X 599,99 Euro 549,99 Euro Xbox Series X (2 TB) 699,99 Euro 649,99 Euro

Die neuen Preise für Xbox-Controller

Etwas besser sieht es hierzulande bei den Preisen für Controller aus. In Deutschland werden lediglich die Preise für die Limited Edition des Xbox-Controllers und des Xbox Elite Series 2 (Core) um 10 Euro angehoben, während der Preis des Xbox Elite Series 2 (Full) um 20 Euro ansteigt.

Controller Neuer Preis Alter Preis Xbox Wireless (Core) 64,99 Euro 64,99 Euro Xbox Wireless (Color) 69,99 Euro 69,99 Euro Xbox Wireless (Special) 79,99 Euro 79,99 Euro Xbox Wireless (Limited) 89,99 Euro 79,99 Euro Xbox Elite Series 2 (Core) 149,99 Euro 139,99 Euro Xbox Elite Series 2 (Full) 199,99 Euro 179,99 Euro

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Preise für Xbox-Headsets ebenfalls steigen, allerdings lediglich auf dem US-Markt.

Das ändert sich an den Preisen für Xbox-Exclusives

Microsoft wird die Preise für ausgewählte Xbox-Exklusivspiele ab Herbst/Winter 2025 laut eigener Aussage auf 79,99 US-Dollar erhöhen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass kommende Blockbuster wie das neue Call of Duty, Fable oder auch Gears of War: E-Day hierzulande für rund 90 Euro auf den Markt kommen.

Kommende Xbox-Exclusives, die wie Doom: The Dark Ages früher erscheinen, sind von der Preiserhöhung ausgenommen.

12:19 Mehrere Stunden gezockt: Das neue DOOM ist (fast) perfekt!

Das Statement von Microsoft zur Xbox-Preiserhöhung

Gegenüber IGN.com hat Microsoft folgende Erklärung zur aktuellen Preiserhöhung abgegeben:

"Wir verstehen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen, und sie wurden unter sorgfältiger Berücksichtigung der Marktbedingungen und der steigenden Entwicklungskosten vorgenommen. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, mehr Möglichkeiten zu bieten, unsere Spiele auf unterschiedlichen Plattformen anzubieten und den Wert für Xbox-Spieler sicherzustellen"

Preise für Videospiele und Konsolen sind damit im Jahr 2025 aufgrund der weltweit schwierigen Wirtschaftslage ein großes Thema. Neben der PS5-Preiserhöhung im April überraschte zuletzt Nintendo, in dem es den Preis für die physische Version von Mario Kart World auf 90 Euro setzte.

Hattet ihr bereits mit einer Preiserhöhung seitens Xbox gerechnet und für wie angemessen haltet ihr die Preissteigerung um 50 Euro für Xbox Series X/S?