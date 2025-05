Spieler glaubt eine echte Rarität der PS2-Ära zu besitzen, dabei lag sein Controller nur zu lange in der Sonne

Die PS2 ist schon Retro. Na, fühlt ihr euch bei dieser Aussage auch schon alt?

Retro-Gaming ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Seltene Spiele und auch Hardware werden in Gaming-Stores und eBay oft für Preise angeboten, mit denen man im nächsten Laden auch eine brandneue PlayStation 5 Pro bekommt.

Da kann selbst eine seltene Farbe eines Controllers ein echter Fund sein.

Die Suche nach dem grünen Controller

Ein User auf Reddit dachte, dass er vielleicht etwas gefunden hat, was selten sein könnte. Ein Controller mit einer merkwürdigen grünen Farbe, über die er nichts im Internet finden konnte.

Über die Jahre gab es dutzende Varianten des klassischen Playstation 2-Controllers. Davon viele mit ziemlich knalligen Farben und auch in transparenten Hüllen. Einige Farben sind dabei seltener als andere.

Das Modell Emerald (SCPH-10010G), aus dem Jahr 2002, ist bis heute der einzige offiziell von Sony hergestellte grüne Controller. So ein Stück geht je nach Zustand für umgerechnet zwischen 20 und 125 Euro weg.

Also kein Wunder, dass der User mats_mllr dachte, dass das militärische Grün vielleicht irgendeine seltene Edition sein könnte.

Dazu fragt er nach den Einschätzungen der Community:

Ich habe auf dem Gebrauchtmarkt nach einem Controller gesucht, um ein paar Ersatzteile zu verwenden, und dabei das hier gefunden. Ich habe im Internet nach Informationen über diesen Grünton gesucht, aber es gibt nur Bilder vom smaragdgrünen Modell. Könnte das vielleicht ein transparentes Schwarz sein, das mit der Zeit ausgeblichen ist oder so?

Die Leute auf Reddit bestätigen seinen ersten Verdacht. Hier war die Sonne am Werk.

Heiliger Bimbam, UV-Strahlung!

Bei solch einer Färbung kann wohl nur Vergilbung am Werk sein. User wie bentheman vermuten daher eher einen blaugrauen Controller:

Früher war er klar bläulich-grau, aber durch Sonneneinstrahlung und Alter ist er vergilbt. Gelb plus Bläulich ergibt Grünlich. Such mal nach „Clear Gray PS2 Controller“, da findest du etliche Beispiele.

Dazu gibt es noch zahlreiche Tipps, wie man die ursprüngliche Farbe vielleicht wiederherstellen kann. Aber das birgt Risiken, die im schlimmsten Fall den Controller gleich zerstören.

Aber am meisten beeindruckt es die Leute aber, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass die Vergilbung so weit fortgeschritten ist. Denn dafür muss der Controller schon sehr lang in der Sonne gelegen haben.

SevenJuicyBoxOfJoy fasst dies gut zusammen:

Das heißt dann wohl, dass der Controller doch für Ersatzteile ausgeschlachtet wird, wie es der ursprüngliche Plan war.

Wie alt ist euer ältester Controller, den ihr noch im Keller habt?