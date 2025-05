Assassin's Creed Fan baut die ultimative Timeline - Alle Spiele, Spin-Offs, Bücher und Comics auf einen Blick

Das Universum rund um den Animus überblicken nur noch echte Profis.

Denkt man an Assassin's Creed, dann fallen einem natürlich zuerst die Spiele ein, egal, ob man nun mit der klassischen Ezio-Saga angefangen hat oder eher mit den modernen RPG-Teilen. Doch in den mittlerweile 18 Jahren seit dem ersten Assassin’s Creed ist das Universum stark gewachsen und geht weit über Games hinaus.

Die gesamte Timeline auf drei Bildschirmen

Ein Super-Fan hat es sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte Welt der Assassinen auf einem Bild zu vereinen und geht dabei weit über die Spiele hinaus.

11:27 Beyond the Creed: Doku zeichnet die Erfolgsgeschichte von Assassin's Creed nach

Autoplay

Weak_Advantage3149 hat sich neben den Spielen auch alle DLC, Comics, Bücher und Videos vorgenommen, die auch nur ansatzweise Kanon sind. Sein Ergebnis präsentiert er auf Reddit:

Diese Infografik enthält Spiele, Comics, Bücher und Videomaterialien aus dem Assassin's-Creed-Universum, die als kanonisch gelten. Sie umfasst auch Werke, die nicht direkt mit den Hauptspielen verbunden sind, aber das Universum erheblich erweitern und als Teil des Kanons betrachtet werden. Nicht enthalten sind mobile Spieladaptionen oder Online-DLCs, die lediglich neue Mehrspielerkarten enthielten und keinen Einfluss auf die Gesamtgeschichte oder die Hintergrundgeschichte des Universums hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu liefert er gleich noch eine hochauflösende Version der Timeline, die kaum noch auf einen Bildschirm passt, wie einige User wie Overall_Resolution anmerken:

Gute Arbeit, Mann. Zum Glück habe ich drei Monitore, sodass ich mir das Ding fast komplett auf einmal anschauen kann.

Kaum noch überschaubar

So beeindruckend die Timeline auch ist, so zeigt sie aber auch ein großes Problem der Serie. Mittlerweile ist die gesamte Geschichte von Assassin's Creed nur noch schwer überschaubar und wenn ihr nur die Spiele spielt, dann verpasst ihr eine Menge Story.

So gibt es mehrere Mobile Games, die Kanon sind. Auch Comics erzählen Geschichten weiter, die in Spielen begonnen wurden. Zudem gibt es Bücher, die einen Prolog erzählen oder mehr Kontext zu Geschehnissen in der Gegenwart geben.

Gerade neue Fans können hier schnell überfordert werden oder haben ständig das Gefühl etwas zu verpassen.

Wie sehr kennt ihr euch in der Geschichte von Assassin's Creed aus?