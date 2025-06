YouTuber kloppt direkt vor einem Nintendo Store mit einem Hammer auf Switch 2 ein - wird dann vom Laden sofort gebannt

Autsch, das hat diese arme Nintendo Switch 2 nicht verdient.

YouTuber Plainrock124 ist dafür bekannt, in seinen Videos Konsolen, Sammelfiguren oder anderen teuren Gadgets den Garaus zu machen. Die PS5, der Xbox Series X-Kühlschrank oder Nintendos Alarmo – sie alle mussten schon dran glauben. Das neueste Opfer des Berufszerstörers? Die Nintendo Switch 2.

Für ein Video zerschmetterte Plainrock124 Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff am Release-Tag direkt vor den Türen des offiziellen Nintendo Stores in San Francisco (via Dexerto). Etliche Fans, die in einer Schlange darauf warteten, endlich in den Store gelassen zu werden und eine Switch 2 erstehen zu können, sahen sich das zerstörerische Spektakel gezwungenermaßen mit an.

Doch offenbar hat der YouTuber schnell die Quittung für seine Aktion bekommen:

Karma kloppt zurück

Kurz nachdem Plainrock124 seine Switch 2 vor den Augen mehrerer Fans auf den Boden schmetterte und anschließend mit einem Hammer darauf herumschlug, wird er von einer Mitarbeiterin des Nintendo Stores konfrontiert (ab Minute 5:30 im oben verlinkten Video).

Diese teile ihm mit, ihn zunächst nicht mehr in den Laden zu lassen, da seine Aktion "gefährlich für die Kund*innen" gewesen sei. Sie beteuerte aber, dass er nicht generell gebannt sei.

Doch offenbar hat Plainrock am Ende trotzdem Hausverbot erhalten – so behauptet er es zumindest im Video.

Wie ab Minute 5:44 im Video geschildert wird, habe ein Freund des YouTubers Mitarbeitende des Nintendo Stores belauscht: Diese wollten wohl ein Foto des YouTubers machen und erwähnten, dass er die erste Person überhaupt sei, die jemals im Nintendo Store in San Francisco Hausverbot erhalten habe.

Ob dieser Part der Geschichte so stimmt und ob Plainrock am Ende tatsächlich Hausverbot erhalten hat, kann letztendlich nicht verifiziert werden. Im Video scheint sich der Konsolenklopper allerdings sichtlich darüber zu freuen.

Am Ende seines Videos zeigt er seine zerstörte Konsole stolz anderen wartenden Nintendo-Fans in einer Schlange vor einem Best Buy-Geschäft und filmt deren Reaktion. Einige grinsen, viele andere wirken aber eher verwundert über die Aktion oder zeigen sich irritiert. Das lassen wir hier als Schlusswort mal so stehen.

Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 05. Juni 2025 erhältlich, online ist die neue Konsole aktuell aber nur schwer zu bekommen. Alles zum Thema Nintendo Switch 2-Verfügbarkeit findet ihr in unserem oben verlinkten GamePro-Liveticker.