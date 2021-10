YouTubers Life 2: Wenn Sims- und Animal Crossing-Fans YouTube-Stars werden wollen

Genre: Lebens-Simulation Entwickler: U-Play Online Publisher: Raiser Games Plattform: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Release: 19. Oktober 2021

YouTubers Life 2 ist wie der Name schon vermuten lässt, der Nachfolger zur beliebten Lebenssimulation. Nachdem sich der Vorgänger auf das "Spiel im Spiel" beschränkte, geht es jetzt weg vom Rechner und raus in die NewTube genannte Stadt. Dort macht ihr euch einen Namen, sammelt Abonnent*innen und trefft auf eurem Weg zum erfolgreichsten YouTube-Star auf bekannte Gesichter wie Paluten oder PewDiePie.

Was macht YouTubers Life 2 so besonders?

Entwickler U-Play Online hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie mit einem Nachfolger ein anderes Spiel bieten können, ohne dabei aber den Kern zu verlieren. Die meiste Zeit verbringt ihr nämlich in eurer Wohnung und nehmt dort Videos wie Let's Plays, Vlogs oder mehr auf.

Das läuft immer noch wie in einer Art Puzzle-Spiel ab. Ihr wählt Reaktionen auf zufällige Situationen aus, bekommt dadurch in fünf Kategorien eine Bewertung. Dann geht es in den Schnitt und ihr müsst die einzelnen Clips wie Puzzleteile aneinander reihen. Je besser das zusammenpasst, desto mehr Punkte gibt es. Am Ende wird alles zusammengerechnet und ihr erhaltet beim Hochladen eine entsprechende Abonnenten-Zahl. Diese könnt ihr noch einmal verbessern, wenn ihr Videos über Trendthemen macht.

Seid ihr mit eurer YouTuber-Karriere mal nicht beschäftigt, dann könnt ihr eine frei begehbare Stadt besuchen. Dort trefft ihr auf andere Figuren, freundet euch mit diesen an und erledigt Missionen für sie. So sollt ihr beispielsweise Bilder von NewTube machen, die ihr dann via App an eure Auftraggeber abschickt.

Mit dem erhaltenen Geld kauft ihr euch Videospiele, Schnittsoftware, ein neues Streaming-Setup, aber auch Lebensmittel. Denn wie auch im echten Leben verbraucht das Leben eines Content Creators Energie. Habt ihr nicht mehr genug davon, dann müsst ihr entweder schlafen oder etwas essen.

Viele Übersetzungsfehler: An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass viele Texte vor allem in den Puzzle-Einlagen mit schlechten Übersetzungen in der deutschen Version daherkommen. Es bleibt zwar immer verständlich, wirkt aber dadurch stellenweise unfreiwillig komisch.

Für wen ist Youtubers Life 2 interessant?

Wie auch schon andere Lebenssimulationen, wie Sims oder Animal Crossing, ist YouTubers Life 2 geeignet, um ein wenig zu entspannen. Zwar habt ihr nicht die schier endlosen Individualisierungsmöglichkeiten, stattdessen könnt ihr aber einer ganz seichten Geschichte folgen.

[17:22] Sebastian Zeitz (Gast)

Denn der Tagesablauf ist vor allem zu Beginn sehr linear und kurze Gespräche, sowie darauf folgende Hauptmissionen und Nebenmissionen begleiten euch zunächst auf dem Weg zum größten Internet-Star der Stadt. Wer also gerade am Anfang ein wenig mehr Hilfen braucht, um ins Spiel zu kommen, der wird hier glücklich – sofern es euch reicht, wenn ihr nicht alles selbst gestalten müsst.

YouTubers Life 2 von U-Play Online erscheint über den Publisher Raiser Games. Raiser Games wird von der Webedia-Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch Gamepro.de gehört.

Einschätzung der Redaktion