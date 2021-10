Youtubers Life 2 lässt euch ab heute zum digitalen Influencer werden

Youtubers Life 2 ist die Fortsetzung der beliebten Simulation in der ihr versuchen müsst, der berühmteste Content Creator auf YouTube und anderen Plattformen zu werden. Heute ist das Spiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen.



Die Lebenssimulation lässt euch zum ersten Mal eine ganze Stadt erkunden und spielt nicht nur in abgesteckten Räumen. Um euren Berühmtheitsgrad zu verbessern, trefft ihr auch auf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus der YouTube-Welt, wie PewDiePie, Paluten oder GermanLetsPlay. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Das ist YouTubers Life 2

Genre: Simulation

Simulation Preis: 39,99 Euro

Darum geht's: Nachdem ihr im ersten Teil bereits als Spiel im Spiel eine Simulation des YouTuber-Lebens beendet habt, seid ihr dafür qualifiziert, ein ganz neues Leben in NewTube City zu starten. Dafür werdet ihr von einem der besten Manager der Stadt unterstützt und zieht kurzerhand dort hin, um eure Karriere als Influencer zu starten.

Angekommen im neuen Zimmer könnt ihr direkt eure ersten Vlogs und Gaming-Videos aufnehmen. Wie in Puzzle-Spielen müsst ihr beim Aufnehmen der Clips perfekt kombinieren, um mehr Punkte zu erhalten. Am Ende schneidet ihr eure einzelnen Clips ebenfalls wie bei einem Rätsel zusammen. Und je mehr Punkte ihr bekommt, desto mehr Leute abonnieren euren Kanal als Folge.

YouTubers Life 2 von U-Play Online erscheint über den Publisher Raiser Games. Raiser Games wird von der Webedia-Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch Gamepro.de gehört.

Eine ganze Stadt zum Erkunden: Abseits von Videos könnt ihr euch frei durch NewTube City bewegen. Die Stadt hält Läden bereit in denen ihr Videospiele, neue Streaming-Setups und vieles mehr bekommen könnt. Zudem trefft ihr auf allerlei Figuren und Persönlichkeiten aus der YouTube-Welt, für die ihr Missionen erledigen müsst. Dazu seht ihr in den sozialen Netzwerken immer was gerade im Trend ist und worüber ihr derzeit die meisten Abonnenten erreichen könnt.

Youtubers Life 2 ist ab heute für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Werdet ihr digital in das Influencer-Leben schnuppern?