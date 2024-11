"Spielen ist mein Heilmittel" - GamePro-Redakteurin spricht im ZDF-Beitrag über die Wirkung von Games auf ihre Psyche

Im ZDF-Beitrag spricht Host Lisa Budzinski mit unterschiedlichen Personen über persönliche Erfahrungen und Forschung – darunter auch Annika von GamePro. (Bild-Copyright: ZDF / Screenshot: ZDF Mediathek Terra Xplore - Wie wichtig ist Gaming für deine Psyche?)

Der öffentliche Diskurs über Videospiele hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren gewandelt. Statt Gaming grundsätzlich als jugendgefährdend oder "ungesunde Alternative" zu Bewegung an der frischen Luft einzuordnen, werden inzwischen auch die positiven Aspekte des Spielens beleuchtet und geschätzt.

So auch in einer aktuellen Folge des Terra Xplore-Formates des ZDF. Der Beitrag stellt die Frage "Wie wichtig ist Gaming für deine Psyche?". Darauf antworten nicht etwa nur Personen aus der Forschung, sondern auch unsere GamePro-Kollegin Annika. Sie teilt ihre ganz persönliche Erfahrungen aus ihrem Alltag.

ZDF-Beitrag zum Thema "Gaming und Psyche"

Format und Folge: Terra Xplore: Wie wichtig ist Gaming für deine Psyche?

Terra Xplore: Wie wichtig ist Gaming für deine Psyche? Wo könnt ihr den Beitrag schauen? Direkt in der ZDF-Mediathek oder auf dem YouTube-Kanal Terra Xplore

Direkt in der ZDF-Mediathek oder auf dem YouTube-Kanal Terra Xplore Länge: 26 Minuten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Im Beitrag spricht Host Lisa Budzinski mit unterschiedlichen Personen, darunter Kollegin Annika, die verrät, was Spiele für sie bedeuten. Sie lebt mit Dermatillomanie (auch Skin Picking Disorder), einer Impulskontrollstörung, bei der Betroffene den ständigen Drang verspüren, ihre Haut zu manipulieren: beispielsweise durch Kratzen, Zupfen oder Quetschen – unter Umständen auch mit Hilfsmitteln wie Nadeln und Pinzetten – was der Haut und folglich auch der Psyche nicht gut tut.

Videospiele haben Annika ganz entscheidend in ihrem Alltag mit Skin Picking geholfen. Im Beitrag erklärt sie, warum ihre Konsolen für sie nicht mehr wegzudenken wären und warum sie Gaming als Heilmittel empfindet.

Ihr wollt mehr über das Thema Thema Videospiele und ihre Wirkung auf die Psyche lesen? Dann empfehlen wir euch den Artikel von Psychologin Jolina Bering:

Spielen kann außerdem nicht nur unsere psychische Gesundheit positiv beeinflussen, sondern auch ganz andere gesundheitliche Aspekte. Hier findet ihr eine ganze Reihe spannender Artikel aus unserer "Health"-Themenwoche:

Weitere Themen im ZDF-Beitrag

Neben unserer Kollegin Annika kommen im Terra Xplore-Beitrag übrigens noch weitere Expert*innen zu Wort. Professor Jens Junge leitet das Institut für Ludologie in Berlin und berichtet, was er bei seiner wissenschaftlichen Untersuchung von Spielen in Erfahrung gebracht hat.

Mit Prof. Karin Falkenberg, Leiterin des Spielzeugmuseums Nürnberg, spricht Lisa Budzinski außerdem darüber, wie wichtig Spielen, beziehungsweise die Auswahl des Spielzeugs, für die Entwicklung von Kindern ist.

Hilft euch Spielen auch im Alltag? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.