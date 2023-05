Zelda-Bundle im Sonderangebot: Switch OLED Special Edition + Tears of the Kingdom günstig sichern

Die Switch OLED Zelda Special Edition gibt's jetzt zusammen mit Tears of the Kingdom bei MediaMarkt im Angebot.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt die Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition zusammen mit dem Spiel im Angebot bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 389€. Der Deal ist Teil des sogenannten Mailight-Sales, der noch bis zum 24. Mai läuft. Das Bundle könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Ihr findet es auf der Shopseite der Konsole:

Einzeln kostet die Switch OLED Zelda: Tears of the Kingdom Edition zu bei MediaMarkt derzeit 359,99€, das Spiel ist von 69,99€ auf 59,99€ reduziert. Der Bundle-Rabatt beträgt also rund 31€. Dafür, dass es um eine Special Edition der Konsole und einen gerade erst erschienenen Exklusivhit geht, ist das ein guter Preisnachlass.

Einzeln könnt ihr die Switch OLED Special Edition übrigens gerade laut Vergleichsplattformen bei Amazon am günstigsten bekommen, nämlich für 349,99€:

Wie sieht die Switch OLED zu Zelda: Tears of the Kingdom aus?

Die Zelda Edition der Nintendo Switch OLED ist vor allem auf der Vorderseite reich verziert.

Die Front der der Docking-Station der Switch OLED Zelda Special Edition ist ganz in Weiß und Gold gehalten und reich verziert, mit dem Triforce-Symbol in der Mitte. Auch die Joy-Con Controller sind verziert, der linke in Grün und Gold, der rechte in Weiß und Gold. Die Rückseite ist jeweils in schlichtem Weiß gehalten, ähnlich wie auch die Rückseite der Docking-Station, die nur dezent verziert ist. Die Rückseite der Switch im Handheld-Modus ist schwarz mit grauen, größtenteils kreisförmigen Mustern.

Wie gut ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Um es kurz zu machen: Tears of the Kingdom ist ein fantastisches Spiel, das weltweit Höchstwertungen abgeräumt hat. Tears of the Kingdom besitzt all die Vorzüge, die schon Zelda: Breath of the Wild zu einem Megahit gemacht haben, und erweitert sie um neue Elemente wie Fluggeräte, schwebende Inseln und vor allem Links neue Fähigkeiten, die es ihm erlauben, eigene Fahr- und Flugzeuge zu bauen. Mehr erfahrt ihr in unserem Test: