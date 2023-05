Zelda Monopoly: Gönnt euch jetzt das Brettspiel passend zum Tears of the Kingdom Release

Die Zelda Monopoly Collector's Edition gibt es aktuell bei Amazon zu kaufen.

Ab dem 12. Mai 2023 ist die Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild endlich spielbar! Zum Release von Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch Link jetzt auch auf euren heimischen Tisch zaubern. Das Zelda Monopoly gibt es derzeit bei Amazon.

Das Zelda Monopoly in der Collector's Edition kostet euch 289,99€. Für diesen stolzen Preis bekommt ihr aber einige Spielfiguren, Karten und vieles mehr im Zelda-Look! Da aber nur noch 18 Exemplare des Brettspiels bei Amazon verfügbar sind, solltet ihr lieber schnell zugreifen.

Was steckt in dem Zelda Monopoly drin?

Links seht ihr das Spielbrett und rechts die individuellen Zelda Figuren.

Egal ob Game of Thrones oder Herr der Ringe Monopoly, ich liebe die Monopolys, die an ein bestimmtes Franchise angepasst sind. n jedem Fall erwarten euch spezielle Spielfiguren, sowie Karten und Ereignisse.

Das Zelda Monopoly ist da natürlich keine Ausnahme. Unter anderem könnt ihr euch auf folgende Besonderheiten freuen, die an die Spielreihe von The Legend of Zelda angelehnt worden sind:

Grundstücke aus dem Zelda Universum: Das Dorf der Waldminish oder der Vaatis Palast können nun euch gehören!

Das Dorf der Waldminish oder der Vaatis Palast können nun euch gehören! Deku -Sprossen und -Bäume: Ersetzen die typischen Häuser, mit denen ihr eure Grundstücke aufwertet.

Ersetzen die typischen Häuser, mit denen ihr eure Grundstücke aufwertet. Eigene Währung: Mit Rubinen Scheinen könnt ihr bezahlen.

Mit Rubinen Scheinen könnt ihr bezahlen. Zelda Symbole für Ereignis- und Gemeinschaftskarten: Hier findet ihr Leere Flaschen und Schatztruhen. Jeder der Zelda gespielt hat, weiß, dass die leeren Flaschen besonders wertvoll sind.

Mit dem Zelda Monopoly könnt ihr euch also nicht nur wieder voll und ganz dem Universum hingeben, sondern auch mit euren Freunden einen entspannten Gesellschaftsspieleabend genießen.

