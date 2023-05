Zelda Tears of the Kingdom Map: Das ist die komplette Karte von Hyrule

Seht hier die komplette Map von Tears of the Kingdom!

Zelda Tears of the Kingdom führt uns bekanntlich nach Hyrule zurück und bietet damit im Grunde die gleiche Map wie Zelda: Breath of the Wild. Nichtsdestotrotz gibt es in der guten alten Spielwelt allerhand Neues zu entdecken: Viele Spots in der Open World haben sich verändert und neue spannende Orte sind dazu gekommen.



Falls ihr es gar nicht abwarten könnt und wissen wollt, wie die komplett Map von TotK aussieht, dann haben wir da was für euch: Wir haben das Open World-Abenteuer im Rahmen des GamePro-Tests bereits auf Herz und Nieren geprüft und dabei natürlich auch Hyrule komplett aufgedeckt!

Achtung: Dicke, fette Spoiler-Warnung natürlich an dieser Stelle - Im Anschluss zeigen wir euch nicht nur die komplette Map von Zelda: Tears of the Kingdom, sondern zwangsläufig auch besondere Orte, die ihr in der Open World besuchen könnt, weil sich Symbole im Spiel nicht ausschalten lassen. Wollt ihr euch also nichts vorwegnehmen lassen, dann lest jetzt besser nicht weiter.

Zelda Tears of the Kingdom - Komplett aufgedeckte Map auf Bildern

Auf den Bildern aus der unteren Galerie könnt ihr euch die Karte von Tears of the Kingdom anschauen.

Allerletzte Spoiler-Warnung! Okay, jetzt ist es zu spät:

Wie decke ich die Map in TotK auf? Das Aufdecken der Map erfolgt ähnlich wie in Zelda: Breath of the Wild: Erneut müsst ihr Türme ausfindig machen und diese betreten bzw. besteigen, um dann anschließend den entsprechenden Teil der Karte freizulegen. Jeder Turm ist dabei allerdings an bestimmte Aufgaben bzw. Quests geknüpft, ganz so einfach macht es euch das Spiel also nicht. Jedoch wollen wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten.

Zum großen Tears of the Kingdom-Test vom Kollegen Tobi geht's übrigens hier:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom im Test: Auf Augenhöhe mit einem Meisterwerk von Tobias Veltin

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Ob der Nachfolger von Breath of the Wild am großen Erfolg des Erstlings anknüpfen und die Messlatte im Open World-Genre vielleicht sogar noch ein Stückchen höher setzen kann, erfahrt ihr im GamePro-Test. Diesen haben wir weiter oben für euch verlinkt!