In Zelda: Ocarina of Time war es unmöglich, das Rennen gegen den Marathon-Mann zu gewinnen - Nintendo hat im Remake die perfekte Gelegenheit, mich zu überraschen

Tobi hat in den letzten Tagen überlegt, welche Anpassungen er beim OoT-Remake cool finden würde. Und erinnerte sich an eine unschaffbare Herausforderung.

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Tobias Veltin
30.06.2026 | 20:15 Uhr

Den schrulligen Läufer könnt ihr sowohl als junger, als auch als älterer Link treffen. (Bildquelle: zelda.fandom.com) Den schrulligen Läufer könnt ihr sowohl als junger, als auch als älterer Link treffen. (Bildquelle: zelda.fandom.com)

Mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time bringt Nintendo in diesem Jahr ein Remake eines meiner absoluten Lieblingsspiele für die Switch 2. Der Ankündigungs-Teaser hat bei mir schon Gänsehaut ausgelöst, der Informationsgehalt des Filmchens hielt sich allerdings leider in Grenzen.

Deshalb lässt sich bislang nur vermuten, wie umfangreich Nintendo das Remake optisch überarbeitet und ob es auch spielerische Anpassungen gibt. Ich habe mir seit der Ankündigung ein paar Gedanken gemacht, welche kuriosen Elemente mir an Ocarina of Time besonders gut gefallen haben – und womit mich Nintendo überraschen könnte.

Und es klingt vielleicht seltsam, aber so ziemlich als erstes ist mir der "Marathon-Mann" eingefallen.

Den könnt ihr in Ocarina of Time als junger Link in der hylianischen Steppe treffen, wenn ihr alle drei heiligen Steine gefunden habt. Verkauft ihr ihm die Hasenmaske, überschüttet er euch mit Rubinen und rast dann anschließend mit Affenzahn davon.

Video starten 1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Ein unmögliches Rennen, bei dem ich irgendwann entnervt aufgab

Später – und hier wird es deutlich interessanter – könnt ihr ihn als älterer Link im Gerudo-Tal wiedertreffen. Er sucht einen Gegner für ein Wettrennen bis zum Kokiri-Wald.

Der Clou: egal, wie gut ihr euch anstellt – der Marathon-Mann wird immer schneller sein als ihr. Das ist nicht etwa ein Fehler im Spiel, sondern tatsächlich so gewollt bzw. programmiert.

Hier könnt ihr euch ein englischsprachiges Video zum Thema anschauen:

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Damals war mir das allerdings nicht bewusst. Und ich habe dutzende Versuche unternommen, den verdammten Läufer irgendwie zu besiegen – bis ich irgendwann entnervt aufgab.

Und genau hier sehe ich die Möglichkeit einer Anpassung für das Remake. Wie wäre es denn, wenn man in der Neuauflage auf irgendeinem Wege den Kontrahenten doch ausstechen und das Rennen gewinnen könnte?

Dieser Weg sollte allerdings nicht offensichtlich oder einfach sein, aber eben doch möglich, vielleicht sogar über eine kleine Nebenquest. Ich jedenfalls fände Anpassungen solcher Kleinigkeiten eine hervorragende Möglichkeit für das Remake, "anders" zu sein als die Vorlage – ohne dafür aber Identität aufzugeben oder sich krampfhaft zu verbiegen.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Für Tobi ist Ocarina of Time das beste Spiel aller Zeiten. Nie zuvor und auch selten danach hat ihn ein Spiel in seiner Gesamtheit so umgehauen wie das Nintendo 64-Meisterwerk. Ein großes Abenteuer, das sich für immer in sein Herz und Hirn eingebrannt hat. Kein Wunder also, dass er sich in diesem Jahr auf kaum einen Release mehr freut als die Switch 2-Neuauflage.

Denn dadurch könnten auch Kenner*innen des Originals überrascht werden – vorausgesetzt, sie erinnern sich wie ich an derartige Details. Da aber Ocarina of Time voll mit diesen kleinen Geschichten ist, sehe ich hier durchaus Potential für die Neuauflage. Für mich persönlich wären diese Tweaks in jedem Fall unheimlich reizvoll.

Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euch noch an den Marathon-Läufer in Ocarina of Time erinnern? Und was würdet ihr davon halten, wenn man ihn im Remake besiegen könnte?

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