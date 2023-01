Zelda Oracle of Seasons/Ages - Von diesem Heil-Trick habe ich 20 Jahre lang nichts gewusst

Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages erschienen in Europa beide im Oktober 2001 für den Game Boy Color und gehörten neben einigen anderen GB-Titeln wie Zelda: Link's Awakening und Pokémon zu den Spielen meiner Kindheit, mit denen ich etliche Stunden verbracht habe. Als ich heute morgen ins Zelda-Subreddit schaute, überraschte mich ein Post komplett: Es geht um einen simplen Heil-Trick, der mir damals das Leben in Oracle of Seasons/Ages gehörig vereinfacht hätte.

Schlafen bringt Herzen

Ich habe Oracle of Ages und Season nicht als besonders knifflige Spiele in Erinnerung, nichtsdestotrotz kommt es natürlich gelegentlich dazu, dass Link nach Kämpfen oder unachtsamen Aktionen Herz-Notstand erleidet und dessen Lebensenergie wieder aufgefüllt werden sollte. Und das geht ganz fix, indem wir uns einfach in ein beliebiges Bett legen können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie das Video zeigt, muss Link für einige Sekunden gegen die obere Seite des Bettes laufen und legt sich anschließend hinein. Eine kurze Ruhepause füllt sämtliche Herzen wieder auf und der spitzohrige Held ist wieder bereit für neue halsbrecherische Abenteuer.

Als Kind kannte ich diesen Trick nicht, das wundert mich aber kaum: Wie hätte ich auch darauf kommen sollen, einfach für einige Sekunden gegen ein Bett zu laufen, um mich dann hineinkuscheln zu können? Um mich zu heilen, habe ich damals stets Büsche zerschlagen, um Herzchen zu farmen oder habe mir eine Fee gesucht, was beides natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein kleines Nickerchen.

Übrigens, falls ihr euch fragt, welcher Zelda-Teil der in unseren Augen beste ist, dann schaut euch unser ultimatives Zelda-Ranking an:

Bald keine Käufe im eShop mehr auf 3DS und WiiU möglich

Falls ihr das Game Boy-Original nicht besitzt: Zelda Oracle of Seasons und Ages sind aktuell noch via Virtual Console auf dem 3DS erhältlich, für jeweils 5,99 Euro. Allerdings habt ihr nur noch bis zum 27. März 2023 Zeit, euch diese Titel und viele andere Klassiker für den 3DS zu holen. Denn an diesem Tag schließt Nintendo die digitalen Stores sowohl auf dem 3DS als auch auf der Wii U. Digitale Käufe sind auf diesen System dann nicht mehr möglich. Diese 22 Spiele für Virtual Console solltet ihr ebenfalls nicht verpassen.