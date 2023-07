Spielt jetzt 2 Zelda-Spiele kostenlos auf Nintendo Switch - und zwar dank Switch Online

Zockt jetzt die beiden Oracle-Zeldas auf der Switch dank Switch Online.

Wer Nintendos kostenpflichtigen Abo-Service Nintendo Switch Online abonniert hat, kann sich ab sofort über zwei neue Bonus-Spiele freuen, nämlich Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Beide ursprünglich auf dem Game Boy Color veröffentlichten Action-Adventures sind ab sofort Teil der Bibliothek.

Die beiden neuen Bonus-Spiele im Überblick:

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (GBC)

The Legend of Zelda: Oracle of Ages (GBC)

Mit welcher Mitgliedschaft bekomme ich Oracle of Seasons/Ages? Mit der normalen Nintendo Switch Online-Mitgiedschaft. Diese reicht aus, um Zugriff auf alle Game Boy (Color)-Klassiker in der Bibliothek zu erhalten. Für GBA-Spiele benötigt ihr hingegen den teureren Switch Online-Erweiterungspass (eine Übersicht zu den Preisen und Leistungen der verschiedenen Abo-Modelle von Nintendo findet ihr unten im Artikel).

Das erwartet euch in Oracle of Seasons/Ages

Oracle of Ages und Oracle of Seasons erschienen 2001 im Doppelpack, unterscheiden sich aber in vielerlei Hinsicht deutlich voneinander.

Beide Titel funktionieren nach der traditionellen Top Down-Zelda-Formel, die wir bereits von Link's Awakening und A Link to The Past kennen. Die Dungeons in Oracle of Ages sind dabei allerdings eher eher auf knackige Rätsel fokussiert, während Oracle of Seasons einen actionorientierteren Ansatz verfolgt, bei dem Kämpfe im Vordergrund stehen.

Der größte Unterschied steckt aber bereits in den Spieltiteln, in denen wir die jeweilige Haupt-Spielmechanik wiederfinden: In Oracle of Seasons wechseln wir munter die Jahreszeiten, um Rätsel zu lösen und die Welt zu erkunden. In Oracle of Ages hingegen reisen wir durch die Zeit und erschließen uns so nach und nach die Spielwelt und schreiten in der Story voran.

Alle Zelda-Titel auf Switch: Diese Twitter (pardon: X-)-Userin liefert uns übrigens eine Übersicht aller Zelda-Spiele, die ihr aktuell auch auf der Nintendo Switch spielen könnt:

Alle Infos zu Switch Online + Erweiterungspass

Falls ihr kein Abo habt: Switch Online gewährt euch nicht nur Zugriff auf eine Gratis-Bibliothek aus mehreren ausgewählten NES- und SNES-Klassikern, sondern ist auch die Grundvoraussetzung dafür, online spielen zu können.

Das Grund-Abo ist in folgende Preise unterteilt:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Wem das nicht genügt, der kann mit einem Aufpreis noch den Erweiterungspass abonnieren. Dieser kostet:

für 12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro für 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Seit Februar 2023 befinden sich auch Game Boy und Game Boy Advance-Spiele in der Bibliothek des kostenpflichtigen Switch Online-Service. Game Boy-Titel bekommt ihr mit der normalen Switch Online-Mitgliedschaft. GBA-Spiele hingegen nur, wenn ihr den teureren Erweiterungspass abonniert habt. Eine Liste aller bislang verfügbaren GB- und GBA-Spiele findet ihr unter dem oberen Link.

Und zum Schluss die Frage aller Fragen: Welchen von den beiden Zelda-Ablegern findet ihr eigentlich am besten? Oracle of Seasons oder Oracle of Ages? Wir sind auf eure Antworten gespannt!