Zelda Skyward Sword im Angebot: Verkürzt euch die Wartezeit auf Tears of the Kingdom!

Bei Saturn könnt ihr gerade The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch günstig im Angebot bekommen. Ihr bezahlt nur noch 34,99€ (UVP: 59,99€). Für eines der auf der Switch ja meist sehr preisstabilen First-Party-Spiele ist das ein ziemlich gutes Angebot, zumal ihr das Action-Rollenspiel laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig bekommen könnt. Wie lange der Deal gilt, sagt Saturn bisher nicht. Bei MediaMarkt, wo er ursprünglich auch verfügbar war, ist er allerdings bereits ausverkauft.

Ebenfalls günstig gibt es die Retro-Konsole Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda, welche die drei Klassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993) enthält und als Bonus noch das Spiel Vermin mitliefert, das 1980 für Nintendos erste Handheld-Konsole erschienen ist. Ihr bekommt die neue Game & Watch aktuell sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt für 29,99€ (UVP: 59,99€):

Was ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Bei The Legend of Zelda: Skyward Sword HD handelt es sich um das Switch-Remaster des ursprünglich für die Wii erschienenen Action-Rollenspiels. Auf der Suche nach Zelda erkundet Link hier mithilfe seines Wolkenvogels sowohl die abwechslungsreichen Landschaften des Erdenlands als auch die im Wolkenmeer verstreuten schwebenden Inseln. Während das Original noch auf Bewegungssteuerung gesetzt hat, könnt ihr euch nun auch für eine gewöhnliche Controller-Steuerung entscheiden.

Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren, in dem wir 80 Punkte vergeben haben. An einen Megahit wie Breath of the Wild kommt die Neuauflage von Skyward Sword also insgesamt nicht heran. Falls ihr aber gerade sehnlichst auf dessen Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wartet, ist Skyward Sword HD auf jeden Fall ein lohnender Zeitvertreib. Tears of the Kingdom, das am 12. Mai 2023 erscheint, könnt ihr übrigens bereits in vielen Shops vorbestellen: