Zelda-Spiele auf Switch 2: Darum lohnen sich die neuen Editionen von Tears of the Kingdom und Breath of the Wild für jeden!

Direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 erscheinen neue Versionen von zwei der besten Open-World-Spiele der letzten zehn Jahre.

Mario Kart World ist nicht der einzige große First-Party-Titel, der direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 erscheint. Am 5. Juni werden auch verbesserte Neuauflagen der beiden Open-World-Hits The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen, die ihr nur mit der neuen Konsole spielen könnt. Hier im My Nintendo Store:

Falls ihr die Spiele schon für die erste Switch besitzt, braucht ihr allerdings nicht noch einmal den vollen Preis zu bezahlen. Stattdessen könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 Editions der Zelda-Abenteuer dann durch günstige Upgrade Packs holen, die nur 9,99€ kosten. Diese findet ihr hier:

Was die neuen Versionen der Zelda-Spiele bieten und für wen sie sich besonders lohnen, erklären wir euch hier:

Was ist neu an den Nintendo Switch 2 Editions der Zelda-Spiele?

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Bessere Grafik: Hyrule ist auf Switch 2 schöner denn je!

Durch die Power der Nintendo Switch 2 können die beiden Neuauflagen natürlich für deutlich bessere Grafik sorgen. Die höhere Auflösung macht die ohnehin schon schicke Spielwelt der Zelda-Hits noch atmosphärischer, außerdem könnt ihr so den oft wunderschönen Ausblick besser genießen und auch aus der Ferne mehr erkennen.

Durch die neue HDR-Unterstützung kann Hyrule zudem in noch kräftigeren Farben erstrahlen. Falls ihr nicht das HDR-fähige Display der Switch 2 verwendet, sondern im TV-Modus spielt, braucht ihr dafür natürlich einen Fernseher, welcher dieses Feature auch ausnutzen kann.

Hyrule ist mit der Switch 2 Edition von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gleich nochmal ein ganzes Stück hübscher!

Reist flüssiger durch die riesige Open World!

Hyrule sieht in der Switch 2 Edition der beiden Zelda-Spiele aber nicht nur besser aus, die weitläufigen Landschaften der Open World lassen sich auf der neuen Konsole auch flüssiger erkunden. Nicht nur ist die Framerate höher als auf der ersten Switch, auch die Ladezeiten sind viel kürzer. Unterbrechungen werden so auf ein Minimum reduziert, damit euch nichts mehr aus der Immersion reißt.

Mehr entdecken mit Zelda Notes!

Mit Zelda Notes bieten die Nintendo Switch 2 Editions beider Zelda-Spiele zudem einen neuen Service, durch den ihr noch mehr aus eurem Abenteuer in Hyrule herausholen könnt. Über die Switch App auf euren Mobile-Geräten könnt ihr verschiedene Funktionen nutzen und euch beispielsweise durch das Entdecker-Navi von einer Stimme zu versteckten Schreinen und Krogs leiten lassen oder euch von Charakteren der Spielwelt Kommentare zu den Orten anhören, an denen ihr euch gerade befindet. Auf diese Weise erlebt ihr Geschichten, die nicht in den Original-Spielen waren!

Mit Zelda Notes könnt ihr eure Spielstatistiken ansehen und euch durch erreichte Meilensteine Medaillen verdienen.

Ihr könnt euch über Zelda Notes auch eine Menge Daten zu eurem Spielfortschritt wie die Anzahl erledigter Gegner ansehen und euch dabei Medaillen verdienen, wenn ihr bestimmte Herausforderungen erfüllt. Ihr könnt eure Rekorde mit den Statistiken anderer Spieler vergleichen, um herauszufinden, wie ihr im weltweiten Vergleich dasteht.

Es geht jedoch nicht nur darum, sich mit anderen zu messen. Zelda Notes schafft auch neue Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen, etwa über die QR-Item-Box: Ihr könnt Items an eure Item-Box schicken und dort in QR-Codes umwandeln, um sie so mit anderen zu teilen.

Mit Zelda Notes könnt ihr die Baupläne eurer Konstruktionen aus Tears of the Kingdom einfach per QR-Code teilen.

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eröffnet Zelda Notes dabei besonders spannende Möglichkeiten, denn hier bekommt ihr eine einfache Möglichkeit, auch eure Baupläne mit anderen zu teilen, indem ihr einen QR-Code erstellt. Umgekehrt könnt ihr natürlich ebenso einfach die Baupläne anderer importieren und euch so einen Fuhrpark an kreativen Vehikeln sowie eine reiche Auswahl an ungewöhnlichen Waffen in eure Welt holen.

Noch dazu könnt ihr über Zelda Notes in beiden Spielen Boni abstauben. Jeden Tag bekommt ihr einen zufälligen Bonus (etwa Wiederaufladung der Gesundheit, Nahrung oder ein Elixir), der euch in schwierigen Situationen nützlich sein kann. Wenn ihr amiibo verwendet, kommt noch mal ein zusätzliches Extra obendrauf, denn hier wird euch dank Zelda Notes bei fünfmaligem Scannen ein zusätzlicher Bonus ausgeschüttet.

Für wen lohnen sich die Switch 2 Editions der Zelda-Spiele?

Die Switch 2 Editions der Zelda-Spiele sind sowohl für Neulinge als auch für Veteranen ein starkes Upgrade.

Die beste Art, Zelda zum ersten Mal zu erleben!

Falls ihr bislang nur eines oder noch gar keines der beiden Zelda-Spiele gespielt habt und demnächst eine Switch 2 besitzen werdet, solltet ihr aufgrund all der Verbesserungen auf jeden Fall direkt mit der Nintendo Switch 2 Edition einsteigen. Schließlich sind sowohl Tears of the Kingdom als auch Breath of the Wild riesige Spiele, in denen ihr jeweils viele Dutzend, vielleicht sogar über 100 Spielstunden verbringen werdet. Da lohnt es sich besonders, in die beste Version von Hyrule einzutauchen, auch wenn die Versionen für die erste Switch schon toll sind.

Dass es eine gute Idee ist, die beiden Action-Adventure auf Switch 2 noch nachzuholen, falls ihr sie bislang verpasst haben solltet, steht ohnehin außer Frage. Schließlich handelt es sich um zwei der am höchsten bewerteten Spiele der letzten zehn Jahre, und zwar plattformübergreifend! Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt beider Spiele bei eindrucksvollen 96 von 100 Punkten. Für alle, die Lust haben, sich auf eine Reise durch eine riesige und geheimnisvolle Fantasy-Welt zu machen, sind die beiden Zelda-Spiele ein absolutes Muss!

Zelda Notes zeigt euch den Weg zu den Geheimnissen von Hyrule, sodass selbst Veteranen noch Neues entdecken können.

Neu starten oder weiterspielen mit eurem alten Spielstand!

Selbst für diejenigen, die beide Spiele schon durchgespielt haben, kann sich die Rückkehr lohnen, und zwar nicht nur, um Hyrule noch einmal in seiner hübschesten Version zu besichtigen. Durch Zelda Notes dürftet ihr bei eurem zweiten Durchgang noch eine Menge entdecken, was ihr beim ersten Mal verpasst habt, und die Kommentare lassen euch vieles von dem, was ihr bereits erlebt und gesehen habt, noch einmal in einem neuen Licht erscheinen.

Diejenigen unter euch, die auf der ersten Switch gerade noch mitten in ihrem Abenteuer stecken, brauchen mit der Nintendo Switch 2 Edition übrigens nicht wieder von vorn anzufangen. Ihr könnt nämlich ganz einfach euren alten Spielstand in die neue Version importieren und euer Spiel direkt mit allen Verbesserungen fortsetzen.

Selbst wenn ihr freiwillig noch einmal neu starten möchtet, braucht ihr euren bisherigen Fortschritt übrigens nicht aufzugeben. Die Nintendo Switch 2 Editions von Tears of the Kingdom und Breath of the Wild bringen nämlich einen zusätzlichen Speicherstand mit, sodass ihr von vorn anfangen könnt, ohne dabei euren alten Spielstand zu überschreiben.

Upgrade Packs ohne zusätzliche Kosten mit NSO + Erweiterungspaket schnappen!

Mit Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket bekommt ihr die Upgrade Packs für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild zusätzlich zu vielen weiteren Vorteilen obendrauf.

Falls ihr die Originalversionen von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und The Legend of Zelda: Breath of the Wild besitzt und Nintendo Switch Online inkl. Erweiterungspaket abonniert habt, müsst ihr übrigens kein zusätzliches Geld mehr ausgeben, um in den Genuss der Nintendo Switch 2 Editions der beiden Spiele zu kommen. Die Upgrade Pack sind nämlich bereits im Abo enthalten!

Das gilt natürlich unabhängig davon, ob ihr die Einzel- oder die Familienmitgliedschaft besitzt. Die Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket bekommt ihr schon für 39,99€ im Jahr. Pro Monat bezahlt ihr hier also nur rund 3,33€! Mit der Familienmitgliedschaft, die sich bis zu acht Accounts miteinander teilen können, sind es 69,99€ im Jahr beziehungsweise 73 Cent pro Kopf und Monat, wenn ihr das Sparpotential des Abos voll ausnutzt.

Schon durch die Nutzung der Upgrade Packs im Wert von jeweils 9,99€ spart ihr also bereits mindestens so viel, wie euch drei Monate im Abo kosten, und bekommt noch zahlreiche weitere Vorteile obendrauf, von Online-Multiplayer über eine Auswahl von hunderten Spieleklassikern bis hin zu Cloud Saves und exklusiven Produkten im My Nintendo Store. Mehr zu Nintendo Switch Online und den Abo-Optionen erfahrt ihr hier: