Der größte Switch-Hit 2023 – Zelda: Tears of the Kingdom gibt’s jetzt im Angebot!

Den Open-World-Hit Zelda: Tears of the Kingdom gibt's jetzt bei Saturn im Angebot.

Ihr sucht noch nach einem Spiel für Nintendo Switch, das ihr zu Weihnachten verschenken könnt? Dann aufgepasst: Bei Saturn bekommt ihr jetzt mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den größten Switch-Hit 2023 im Angebot, und zwar für 49,99€ (UVP: 69,99€) bei kostenlosem Versand. Noch günstiger gibt es das preisstabile Open-World-Spiel laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Falls ihr jetzt bestellt, wird noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert.

Das Angebot ist Teil des Final Countdown Sales bei Saturn, der noch viele weitere günstige Gaming- und Technik-Deals bietet, vom 4K OLED-TV übers Samsung Galaxy Handy bis hin zur Xbox Series X. Der Sale läuft noch bis zum 31. Dezember, einzelne Angebote können aber schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bietet the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 96 Punkten laut OpenCritic ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom neben Baldur’s Gate 3 plattformübergreifend das beste Spiel des Jahres 2023. Mit den 93 Punkten, die wir im GamePro-Test vergeben haben, gehören wir da schon fast zu den kritischeren Stimmen. Für die Lobpreisungen gibt es gute Gründe:

Telekinese & selbstgebaute Fluggeräte: Tears of the Kingdom ist ein Open-World-Abenteuer im Stile seines Vorgängers Breath of the Wild, allerdings mit einigen spektakulären Neuerungen. So hat Link nun telekinetische Fähigkeiten, durch die er schwere Gegenstände anheben und miteinander verbinden kann. Auf diese Weise könnt ihr nun eigenhändig Fahrzeuge und sogar Fluggeräte konstruieren, wobei eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind.

Schwebende Inseln voller High Tech: Mit euren Eigenkonstruktionen könnt ihr die neuen schwebenden Inseln erreichen und die Geheimnisse erforschen, die das sagenumwobenen Volk der Sonau hier hinterlassen hat. Die hochentwickelte Zivilisation hat nämlich spannende Technologien hinterlassen, die in Verbindung mit Links neuen Fähigkeiten sehr nützlich sind und beispielsweise zur Erschaffung neuer, abgedrehter Waffen dienen können.

Bekanntes Gameplay & veränderte Welt: Ansonsten bekommt ihr die übliche Mischung aus Kämpfen, Erkundung und Rätseln, für die die Zelda-Reihe schon immer steht, sowie ein riesiges Königreich Hyrule, das wie in Breath of the Wild sehr detailliert und lebendig wirkt und völlig frei erforscht werden kann. Die Spielwelt ähnelt der des Vorgängers, durch eine Katastrophe wurden aber viele Regionen stark verändert. Neben den schwebenden Inseln sind dabei auch weit verzweigte Höhlensysteme entstanden.

