Nintendo Switch OLED Zelda: Tears of the Kingdom Limited Edition jetzt bei Amazon verfügbar - Seid besser schnell!

So sieht sie aus: Die Nintendo Switch OLED im Zelda Design.

Gestern, am 28. März 2023, wurde neben neuem Gameplay von Zelda: Tears of the Kingdom auch ein Nintendo Switch OLED Modell des neuen Zelda Spiels angekündigt. Fans der gesamten Reihe und vor allem des direkten Vorgängers Breath of the Wild, sollten sich das coole Modell zum neuen Spiel unbedingt in die eigenen vier Wände holen.

Die Nintendo Switch OLED in der Zelda Limited Edition ist in den Farben Schwarz und Goldgrün gehalten. Damit passt sie sich ideal an das neue Spiel des Zelda Franchises an. Auch auf der Docking-Station befinden sich jetzt passende Muster aus dem Zelda-Universum. Diese Muster ziehen sich aber durch die ganze Edition, da auch dunkelgrüne und weiße Malereien auf den goldenen Joy-Cons abgebildet sind.

Wie viel kostet das Nintendo Switch OLED Modell von Zelda: Tears of the Kingdom? Sie kostet euch 369,99€.

In der Regel sind Special Editionen schnell ausverkauft. Falls ihr also an dem Zelda Modell der Nintendo Switch OLED interessiert sein solltet, solltet ihr jetzt schnell zugreifen. Wir werden den Artikel aber entsprechend aktualisieren, je nachdem wann und wo das Modell wieder verfügbar sein wird.

Zelda: Tears of the Kingdom Controller und Case

Links seht ihr den Controller und rechts die Carrying Case im Zelda Design.

Neben der schönen Nintendo Switch OLED Version von Zelda: Tears of the Kingdom erwarten euch zusätzlich noch zwei Accessoires, die beide im Mai 2023 veröffentlicht werden.

Nintendo Switch Pro Controller für ca. 70€

Nintendo Switch Carrying Case für ca. 20€

Sobald diese zum Vorbestellen verfügbar sein werden, aktualisieren wir ebenfalls den Artikel.

Zelda: Tears of the Kingdom neues Gameplay

Im neuen Gameplay sehen wir endlich mehr von der Welt Hyrule und den fliegenden Himmelsinseln. Es werden uns aber auch neue Fähigkeiten von Link gezeigt. Dieser kann jetzt die Bewegung von Objekten umkehren. Wenn ihr also nicht wisst, wie ihr auf die tausenden von fliegenden Inseln kommen sollt, könnt ihr einfach einen Felsbrocken wieder aufsteigen lassen und als eine Art Fahrstuhl benutzen.

Falls ihr noch mehr über Zelda: Tears of the Kingdom erfahren wollt, dann schaut doch in der großen Übersicht von Dennis Michel vorbei: