Clever und böse: Ausnahmsweise ist damit nicht Ganondorf gemeint, sondern Zelda TotK-Held Link.

In Zelda: Tears of the Kingdom brauchen wir Donnerblumen in rauen Mengen, wenn wir zum Beispiel coole Bombenpfeile verschießen wollen. Die Blumen wachsen allerdings nur in Höhlen und im Untergrund, entsprechend sind sie Mangelware. Aber die findige Zelda-Community hat einen genialen Trick gefunden, mit dem ihr unendlich Donnerblumen abgreifen könnt.

Donnerblumen für alle: So farmt ihr sie unendlich in Zelda Tears of the Kingdom

Das braucht ihr dafür: Der Trick benötigt ein bisschen Vorbereitungszeit und setzt zwingend voraus, dass ihr entweder Majora's Maske oder eine Bokblin-Maske besitzt. Auf jeden Fall braucht ihr etwas, mit dem ihr euch gefahrlos den Bokblins nähern könnt, ohne von ihnen attackiert zu werden.

Außerdem benötigt ihr auch noch einen Automatik-Transporter. Dieses Sonau-Bauteil dient gewissermaßen als Lockvogel oder Köder. Den müsst ihr idealerweise einfach auf den Kopf legen, so dass sich der Mini-Kettenpanzer nicht bewegen kann. Ihr bekommt den Automatik-Transporter an manchen Kapselspendern.

Last but not least profitiert ihr erheblich davon, wenn ihr viele Batterien besitzt. Ihr müsst den Automatik-Transporter nämlich aktivieren, auch wenn er sich nicht fortbewegen kann. Die Batterien könnt ihr im Tausch gegen Energiekristalle bekommen, die ihr wiederum gegen Sonanium eintauschen könnt.

Dann müsst ihr eigentlich nur noch einen Bokblin finden, der mit Donnerblumen wirft. Ihr erkennt sie an dem großen Korb voller Donnerblumen auf dem Rücken – und den Explosionen. Oft gibt es sie im Zusammenhang mit Biwaroks, den Iwaroks, die Bokblins auf dem Rücken tragen.

TLDR: Die folgenden Dinge benötigt ihr für das Setup des Tricks.

Majoras Maske oder Bokblin-Maske

Automatik-Transporter

Möglichst viele Batterien

Donnerblumen werfenden Bokblin

So funktioniert's: Wenn ihr einen einzelnen Bokblin mit Donnerblumen-Korb entdeckt (oder alle anderen Bedrohungen in der Nähe ausgeschaltet) habt, könnt ihr den Automatik-Transporter einfach auf den Boden legen und aktivieren.

Sorgt dafür, dass der Bokblin keine anderen Waffen mehr hat (zum Beispiel mit Hilfe von Schock-Pfeilen, -Waffen oder ähnlichem) und schnappt ihm die Donnerblumen einfach aus der Hand, wenn er sie werfen will.

Wenn alles klappt, sieht das dann so aus (hier sogar mit zwei Bokblins auf einmal):

Wo finde ich solche Bokblins? Ihr könnt einen Biwarok mit mehreren Donnerblumen-Bokblins im Nordosten Hyrules in den östlichen Akkala-Ebenen finden, direkt zwischen der spiralförmigen Halbinsel und dem Abgrund. Oder kurz vor der Grio-Brücke am Regenzia-Fluss, nördlich des Stalls der Ebene.

Geht auch mit anderem Material: Selbstverständlich funktioniert dieser Trick hier nicht nur mit den Bokblins, die Donnerblumen werfen. Dasselbe könnt ihr auch mit denen anstellen, die zum Beispiel Feuerfrüchte schmeißen oder mit Elektro-Früchten werfen.

Was haltet ihr von dieser Methode? Habt ihr sie schon ausprobiert oder vielleicht sogar eine bessere gefunden?