Zelda TotK-Fans finden wahnwitzigen Exploit, der euch wirklich alles heraufbeschwören lässt: Hunde, Ganondorfs oder 1.000 Eponas

Ein Exploit in Tears of the Kingdom sorgt gerade für kuriose Situationen.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet in der Nintendo Switch 2-Edition die Möglichkeit, per QR-Code Baupläne für die Autobuild-Fähigkeit in euer Spiel zu übertragen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis findige Fans dieses Feature ausnutzen, um richtig wilden Schabernack damit zu treiben. Es ist jetzt soweit und ihr könnt quasi alles damit beschwören, was ihr wollt.

Zelda TotK: Mit einfachen QR-Codes könnt ihr jedes Item und noch viel mehr herbeirufen

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2-Edition von Zelda TotK lässt euch eure coolsten abgespeicherten Baupläne im Netz teilen. Einige Fans haben es hinbekommen, diese Funktion so auszunutzen, dass sie weit über das hinausgeht, wofür sie eigentlich gedacht war. Neben Hover-Bikes, Flugzeugen und Kampf-Vehikeln lässt sich jetzt auch alles andere damit teilen.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

So funktioniert's: Spieler*innen mit einer gemoddeten Switch 1 haben sich offenbar ziemlich lange an den Dateien des Spiels zu schaffen gemacht und sie so modifiziert, dass es keine Grenzen für die Autobuild-Funktion mehr gibt. Dann wurden die Daten allem Anschein nach auf eine ungemoddete Switch übertragen und können von dort aus letztlich auch auf einer ganz normalen Switch 2 benutzt werden.

Dafür müsst ihr einfach nur einen entsprechenden QR-Code scannen. Eure Konsole, euer Nutzerkonto und das Spiel sollten dadurch also eigentlich nicht beeinträchtigt werden können. Ihr müsst eure Switch 2 auch nicht modden.

Die Ergebnisse sind überwältigend

Es lassen sich jetzt beispielsweise ganze Legionen an treudoofen Vierbeinern herbeirufen:

Oder eine ganze Herde an Pferden. Wer es lieber etwas ungemütlicher mag, kann natürlich auch mehrere Ganondorfs heraufbeschwören. Das ist jetzt alles kein Problem mehr und sieht einfach nur höchst kurios aus:

In diesem Video seht ihr, wie heraufbeschworene Eponas darauf reagieren, wenn ihr Ganondorf herbeiruft. Spoiler-Alarm: Sie finden den Bossgegner offenbar höchst unsympathisch, was wir irgendwie nachvollziehen können. Im Video werden sogar einige QR-Codes geteilt:

Ihr braucht für die Autobuild-Funktion natürlich ausreichend Sonanium, um die Entitäten dann auch tatsächlich erscheinen zu lassen.

Ansonsten kann es nicht schaden, vielleicht etwas Vorsicht walten zu lassen und nicht zu viel auf einmal heraufzubeschwören. Immerhin sind weder Spiel noch Konsole eigentlich darauf ausgelegt, das Feature auf diese Art zu nutzen – es könnte unvorhersehbare technische Folgen haben.

Wie findet ihr die neuen Autobuild-Möglichkeiten?