Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda BotW und TotK protzen mit deutlich schnelleren Ladezeiten - Vergleichszahlen sprechen Bände

Tears of the Kingdom und Breath of the Wild laden auf der Switch 2 deutlich schneller.

Die frisch gelaunchte Nintendo Switch 2 haucht The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom neues Leben ein. Die beiden Open World-Abenteuer kehren als Switch 2-Editionen zurück und bringen nicht nur eine aufpolierte Optik, sondern auch technische Verbesserungen mit sich.

Auch in puncto Ladezeiten profitieren die Upgrades deutlich von der stärkeren Hardware der Switch 2. Polygon hat sich das Ganze einmal genauer angeschaut und liefert beeindruckende Vergleichszahlen.

So schnell laden Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild auf der Nintendo Switch 2

Polygon hat die Ladezeiten von BotW und TotK auf der Switch OLED sowie auf der Switch 2 miteinander verglichen. Dabei haben die Redakteur*innen fünf unterschiedliche Spielsituationen jeweils fünfmal durchlaufen lassen und daraufhin einen Durchschnittswert für die jeweiligen Ladezeiten berechnet.

Test BotW auf OLED BotW auf Switch 2 TotK auf OLED TotK auf Switch 2 Starten des Spiels 13,15 Sek. 7,26 Sek. 18,26 Sek. 8,51 Sek. Laden eines Spielstands vom Title Screen 23,40 Sek. 14,14 Sek. 11,04 Sek. 8,19 Sek. einen Spielstand neu laden 14,78 Sek. 9,11 Sek. 16,31 Sek. 9,49 Sek. Schnellreise 22,62 Sek. 14,47 Sek. 12,04 Sek. 5,08 Sek. Betreten eines Schreins 9,21 Sek. 6,87 Sek. 8,58 Sek. 4,68 Sek.

Die Switch 2-Editionen laden damit im Schnitt fast doppelt so schnell wie die ursprünglichen Fassungen für die alte Switch-Generation. Laut Polygon profitiere Tears of the Kingdom von beiden Titeln am meisten vom Upgrade und habe auch bei der Performance größere Sprünge vorzuweisen.

Was steckt außerdem in BotW und TotK für Switch 2?

Neben schnelleren Ladezeiten haben die Switch 2-Editionen folgende Verbesserungen im Gepäck:

eine verbesserte Framerate

höhere Auflösung

HDR-Support (für sattere Farben und Kontraste)

Zelda Notes-App: Hierbei handelt es sich um einen Service innerhalb der Nintendo Switch Online-App (exklusiv für Switch 2 Game Edition). Die App verwandelt euer Smartphone in den Shiekah-Stein, wodurch ihr etwa die Karte und ein Fotostudio nutzen könnt

Preise der Upgrades/Switch 2-Editionen: Wenn ihr Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bereits für die erste Switch besitzt, dann kostet euch das Upgrade 9,99 Euro. Einzeln kostet die Switch 2-Version des jeweiligen Spiels 79,99 Euro.

Habt ihr die Switch 2-Editionen von Tears of the Kingdom und/oder Breath of the Wild schon ausprobiert? Falls ja: Was ist eure Meinung zu den Upgrades?