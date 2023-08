Bei diesem Anblick erstarrt auch Zelda selbst vor Schreck: So haben wir Link noch nie gesehen.

Wenn ihr glaubt, in Zelda: Tears of the Kingdom bereits alles gesehen zu haben, dann lasst euch eines besseren belehren. Auch wenn ihr euch hinterher vielleicht wünscht, ihr hättet euch das hier doch lieber nicht angesehen. Irgendetwas stimmt hier nämlich nicht mit Link – und zwar ganz und gar nicht. Er sieht aus wie nach einem furchtbaren Unfall, als würde es in Hyrule Säure regnen oder als wäre er direkt einem Horrorfilm entsprungen.

Zelda TotK hat wenig Glitches, aber wenn – dann sind sie so schlimm wie dieser hier

Darum geht's: Ein Zelda TotK-Fan hat nicht schlecht gestaunt und sich ordentlich erschrocken, als sein Link plötzlich ganz anders aussah. Dieser Link hier leidet unter einem sehr ungesund wirkenden Teint. Seine Haut weist starke Verfärbungen und Flecken auf.

Wie aus einem Horrorfilm: Entweder ist diesem Link hier etwas wirklich Heißes übergeschüttet worden, er ist in einen Brand geraten oder er hat irgendwie mit Säure zu tun gehabt. Fest steht jedenfalls, dass er so eher Freddy Krüger ähnelt als dem, was wir sonst so aus Zelda gewohnt sind.

Aber am besten seht ihr euch das Ganze selbst an, aber seid gewarnt, der Zelda-Spieler bezeichnet das Ganze nicht ohne Grund als extrem furchteinflößend:

Die Reaktionen sind entsprechend: Neben Leuten, die sich für die Spoilerwarnung bedanken und den wenig überraschenden Freddy Krüger-Vergleichen findet sich vor allem auch ein Hinweis immer wieder. Viele Zelda-Fans erinnert das unweigerlich an die Creepypasta Ben Drowned, die im Zusammenhang mit Zelda: Majora's Mask durchs Internet geisterte.

Was ist Ben Drowned? Es handelt sich dabei um die fiktive Geschichte eines angeblich verfluchten N64-Moduls, das einem verstorbenen Jungen gehört haben sollte. Darauf war Majora's Mask, aber irgendetwas stimmte mit dem Spiel nicht: Neben vielen mysteriösen Fehlfunktionen tauchten der Legende nach auch zwei Spielstände darauf auf, einer hieß Ben, der andere eben Drowned.

Angesichts der aktuellen Glitch-Bilder aus Zelda TotK scherzen in den Kommentaren einige Leute, dass Ben in diesem Fall wohl eher nicht ertrunken sein dürfte, sondern es offenbar mit Feuer zu tun bekommen hat.

Habt ihr beim Tears of the Kingdom schon einmal einen ähnlichen Glitch erlebt? Was glaubt ihr, steckt dahinter?